Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Hologram ile Atatürk Tiyatrosu: 'Keşke' Sahnelendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sahnelenen 'Keşke' adlı tiyatro oyunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü holografik olarak canlandırarak izleyicilere hayali bir sohbet deneyimi sunuyor. Hologram teknolojisinin tiyatroda ilk kez kullanıldığı oyun, seyircileri Atatürk ile buluşturuyor.

Dünyada ilk kez hologram teknolojisinin kullanıldığı tiyatro oyunu Bursa'lı sanatseverlerle buluştu

Atatürk'ün holografik olarak canlandırıldığı "Keşke" Bursa'da sahnelendi

BURSA - Bursa'da, sahnelenen "Keşke" adlı tiyatro oyununda Gazi Mustafa Kemal Atatürk holografik olarak canlandırıldı.

Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'ndeki DasDas Bursa'da sahnelenen "Keşke" adlı oyunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün holografik olarak canlandırıldı. Anıl Helvacı ve Evren Bingöl'ün yazdığı oyunun yönetmenliğini Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim üstlendi. Evren Bingöl'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verdiği tek perdelik oyunda başrolü Nur Ger ile paylaştı. Günümüzde Atatürk ile konuşabilseydiniz ona ne anlatırdınız? sorusundan ilham alınarak sahnelenen oyun seyircilere hayali ortamda Atatürk ile karşılaşıp konuşma deneyimi sunuyor.

Dünya'da ilk kez tiyatro oyununda kullanıldı

Hologram teknolojisinin tiyatro oyununda ilk kez kullanıldığını öyleyen Sanatçı Nur Ger, "Atamız ile ilgili hepimiz keşke diyoruz, keşke burada olsaydı. Biz de hayal ettik, gelseydi, aramıza otursaydı ve bizde onunla dertleşebilseydik ve böyle bir oyunu ortaya çıkardık. Bizim bildiğimiz kadarıyla gerek dünyada gerek ülkemizde hologram teknolojisiyle oynanmış bir tiyatro oyunu yok. Performans ve gösteri sanatlarında çok sık kullanılıyor ama tiyatroda ilk kez kullanılıyor. Bu oyunda da atamız ile birlikte bu sohbeti yaptığımız için çok mutluyuz" dedi.

Bursa'da Hologram ile Atatürk Tiyatrosu: 'Keşke' Sahnelendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - Kültür Sanat

Mustafa Kemal Atatürk Kültür Sanat Kültür Sanat Yaşam Bursa

TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

TUSAŞ şehidi Zahide'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Hangi ülkeden geldikleri belli oldu
TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

PKK, yaptığı hainliği üstlendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 25 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Az önce deprem mi oldu? 25 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! TRT Spor yayın akışı 25 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! İUP MAAŞLARI YATTI MI? İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak? 35 nerenin plakası? 35 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Adil Öksüz kimdir? FETÖ'cü Adil Öksüz kaç yaşında, nereli? Müge Anlı'da Ali Can Demirci öldürüldü mü? 25 Ekim Ali Can Demirci bulundu mu, nerede? TÜYAP kitap fuarı ne zaman başlayacak? TÜYAP KİTAP FUARI TARİHLERİ! Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl? Şarkı Zerrin Özer'in hastalığı nedir? 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik sonucu sorgulama ekranı! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 EKİM | İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan kaç baraj vardır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.