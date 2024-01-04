Bursa'da Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve El Sanatları Sergisi Açıldı

Bursa'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünün yaygın kültürel eğitim faaliyetleri kapsamında, geleneksel Türk süsleme sanatları ve el sanatlarının tanıtılıp yayılmasına, korunup var olmasına yönelik 2023 yılında düzenlenen kursların, yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen sergide açılış konuşması yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, tarihi eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda Bursalı öğrencilerin, öğretmenlerin ve sanatçıların büyük bir yarış içerisinde olduğunu belirtti.

Serginin kendisini çok mutlu ettiğini ve güzel şeyler yapıldığını aktaran Demirtaş, "Hakikaten etrafıma şöyle bir bakıyorum cıvıl cıvıl. Tabii Bursa'ya yakışan da budur. Bursa bir tarih kenti. Her şeyin başında biz Bursa'yı tarih kenti olarak görüyoruz çünkü Osmanlı Devleti'nin kuruluş başkenti. Bu yönüyle daha fazla farklı bir şekilde bakıyoruz. Biraz da duygusal oluyor bizim açımızdan. Ben sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yapılan eserlerin oldukça heyecan verici olduğunu ifade etti.

Kültür ve sanatın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bursa bir sanayi şehri, ticaret şehri, turizm şehri ama kültür sanat bir şehrin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Çünkü bir toplumun ruhunun, kültür ve sanatla şekillendiğini biliyoruz. Tabii geçmişin izlerini taşıyan, bugünü anlamlandıran ve geleceğe yön veren kavramdır aslında kültür, sanat. Kültür bir milletin benliğidir. Geçmişin anılarına, deneyimlerine, acılarına ve sevinçlerine ev sahipliği yapar. Rengarenk bir tablo, dokunaklı bir şiir veya etkileyici bir tiyatro esmeri insanın zihninden doğan yaratıcılığı taşır. Özellikle kültür ve sanat geçmiş ve geleceği bir araya getiren insanlığın evrensel dilini oluşturur."

Bursa'nın çok zengin bir kültüre ve geçmişe sahip olduğunun altını çizen Aktaş, "Çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmışız. Dolayısıyla da biz belediye olarak bunların yaşatılması ve geleceğe taşınması adına türlü türlü uğraşlar veriyoruz, gayretler veriyoruz. Ben bu güzelliklerin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, kursiyer öğretmenlere sertifikalarını takdim etti.

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Yapılan açılış törenine Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve 22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu katıldı.