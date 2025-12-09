Haberler

Bakan Ersoy: Boubon'un kayıp imparatoru ülkemize dönüyor

Bakan Ersoy: Boubon'un kayıp imparatoru ülkemize dönüyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan bronz imparator heykelinin Türkiye'ye dönüş sürecini tamamladı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, heykelin geri dönüşünün kültürel miras için önemli bir kazanım olduğunu açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan bronz imparator heykelinin Türkiye'ye dönüş sürecini tamamladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Boubon'un kayıp imparatoru ülkemize dönüyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan bronz imparator heykeli ve düver pişmiş toprak levhalarının Türkiye'ye dönüş süreci tamamlandı. Bronz heykel, Türkiye'nin kültürel mirasına yönelik uluslararası mücadelesinde son yılların en önemli kazanımları arasında yer alıyor. Boubon imparator heykelinin iadesi, ABD'de savcılık ve güvenlik birimlerinin yürüttüğü soruşturmayla ilerledi. Heykeli satın alan koleksiyoner Aaron Mendelsohn hakkında verilen tutuklama kararı, eserin Türkiye'ye dönüşünde kritik rol oynadı. Bakanlık, süreç boyunca Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Birimi ile koordineli bir çalışma yürüttü ve heykelin teslimi için gerekli tüm prosedürleri tamamladı.

28 ESER DAHA YURDA DÖNÜYOR

Bakanlık, bronz imparator heykelinin yanı sıra Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başının Metropolitan Sanat Müzesi'nden iadesini de sonuçlandırdı. Yapılan köken araştırmaları, eserin İstanbul Samatya'daki Meryem Ana Peribleptos Manastırı'ndan yasa dışı yollarla çıkarıldığını ortaya koydu. Aynı kapsamda hukuki süreçleri daha önce tamamlanan 28 eser, Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından ABD makamlarından teslim alındı. Bu eserler arasında Boubon kökenli parçalar, Düver kökenli Arkaik dönem pişmiş toprak levhaları ve Roma Dönemi'ne ait mermer Demosthenes başı yer alıyor.

'İADE EDEREK CEZAEVİNE GİRMEKTEN KURTULDU'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iade sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boubon'un kayıp imparatoru ülkemize dönüyor. Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan bronz imparator heykelinin iadesini uluslararası iş birliği ve kararlı bir hukuki takip süreciyle sağladık. Bu süreç, kültürel mirasımızın izinde tüm dünyada yürüttüğümüz etkin mücadelenin ve uluslararası iş birliğinin en iyi göstergelerinden biridir. Heykeli yasa dışı yollarla satın alan ABD'li bir koleksiyoner, heykelin iadesini kabul etmeseydi ABD mahkemesince tutuklanacaktı. İmparator heykelini ülkemize iade etmeyi kabul ederek cezaevine girmekten kurtuldu. Bu durum, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığımızın ve imzalanan mutabakatlarla diğer ülke makamlarınca da haklılığımızın kabul edildiğinin önemli bir sonucudur. İmparator heykeliyle birlikte Demosthenes mermer heykel başı ve Düver kökenli pişmiş toprak tabletler de ülkemize iade edilecek" ifadelerini kullandı.

