Bükreş Yunus Emre Enstitüsü'nden Türk Mutfağı Atölyeleri

BÜKREŞ Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Türk Mutfağı Atölyeleri' etkinliğinde, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Rumen kursiyerlere Türk yemeklerini tanıttı.

Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışında bulunan temsilciliklerinde gerçekleştirdiği gastro diplomasi faaliyetleriyle Türk mutfağının lezzetlerini dünyanın farklı noktalarına taşımaya devam ediyor. Bükreş Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk mutfağının binlerce yıllık lezzetleri ve gastronomiye dair sohbetler başta olmak üzere Türkiye'nin mutfak kültürünün tanıtılacağı 'Türk Mutfağı Atölyeleri'nin ilki düzenlendi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, eşi Aslı Altan, Romanya Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mustafa Yıldız, Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Naci Akdoğan ve eşi Merve Akdoğan, kursiyerlerle birlikte birkaç yemeğin hazırlanmasına yardımcı oldu. Türk mutfağının tariflerin paylaşıldığı atölye çalışmasında Şef Remziye Asan, kursiyerler için geleneksel Türk yemeklerinin yer aldığı özel bir menü hazırladığını ifade etti. Asan, ilk olarak menüde yer alan mantar çorbasının hazırlanışıyla ilgili bilgiler verdikten sonra kursiyerlerle birlikte çorbanın yapımına başladı. Türk mutfağına ilgi duyan kursiyerler, islim kebabı fırında pişerken Şef Asan birlikte menüde bulunan diğer bir lezzet nohutlu pilav yapımı için hazırlıklara başladı. Atölyede, çoban salata ve mutebbel de yapıldı. Menünün tatlı bölümünde yer alan Osmanlı saray mutfağından şekerpare tatlısının hazırlanma aşamasında Asan'ın eğitmenliğinde kursiyerler tarafından tatlı hamurunun hazırlanmasının ardından kalıplar yapılarak fırına verildi.

"KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ PEKİŞTİRMEK ADINA ÇOK FAYDALI BİR ETKİNLİK"

Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan, "Türkiye ile Romanya arasındaki kültürel ilişkileri pekiştirmek adına bu çalışmaların çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bugün eşimle birlikte harika vakit geçirdik. Atölye sayesinde hem mutfağa girmiş olduk hem de Rumen kursiyerlerle birlikte kadim kültürümüze ait birbirinden lezzetli yemekler yaptık ve afiyetle yedik" ifadelerini kullandı.

Romanya Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mustafa Yıldız ise Türk mutfağı atölyesine ilişkin "Bugün gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmasında çok sayıda lezzeti barındıran Türk mutfağından özel bir menü sunduk. Atölye çalışmalarımız belirli zaman aralıklarıyla devam edecek. Bir sonraki atölyemizde Türk mutfağından zeytinyağlıların yer alacağı bir menü hazırlanacak" dedi.