Bu mahallede 670 yıllık gelenek devam ediyor

Sorgun'da hıdırellez ziyafeti

670 yıllık hıdırellez geleneği bu yılda yapıldı

BURSA - Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi'nde 670 yıllık devam ettiriliyor. Baharın habercisi Hıdırellez'in gelmesiyle birlikte mahalle halkı tarafından toplu yemek pişirip mahallece yeniliyor. 670 yıldır sekteye uğramayan gelenek bu yılda geniş katılımla gerçekleşti.

Keles'in doğusunda, Uludağ'ın zirvelerinde yer alan, en eski Yörük-Türkmen köylerinden biri Sorgun, geleneklerini sürdürürken 670 yıldır da Hıdrellez ziyafeti veriyor.

Hıdırellezi büyük coşkuyla kutlayan köy halkı sabahın erken saatlerinde kalkarak yaprakların üzerinden topladıkları çiğ ile yoğurt mayası ve ekmek mayası yaptı. 13 çeşit tahıl ürünü toplayan köylüler atalardan miras kalan tek çekim el değirmeniyle yılda bir kez pişen 'Dede Aşını' yaptı. Köy meydanında sergilenen mutfak şovlarının ardından dualar edilip, hanelere bolluk ve bereket dilendi. Çok sayıda gencinde aralarında bulunduğu gelenek 3 bin kişinin katılımıyla devam ettirilirken, bahar şölenine dönen toplu yemek havadan görüntülendi.

Geleneğin devam ettirilmesi için gençlere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Sorgun Köyü Derneği Muharrem Ulutaş, "Bursa Keles Sorgun Köyü kültürüne tarihine sahip çıkan bir köy. Bu yıl Hıdırellez kutlamalarının 670'incisini gerçekleştiriyoruz. Birçok hemşerimizin katıldığı etkinlikte, yılda bir kez pişen 'Dede Aşı' olarak yapılan yemek her haneden toplanan 13 çeşit tahılla yapılıyor. Bunun bizim için önemi atalarımızdan gördüğümüz gibi tek çekim el değirmeniyle ve yılda bir kez yapılmasından.

Tamamen organik olan ekmekleri annelerimiz birlik beraberlik içinde hayır işlemek için yapar. Hıdırellez sabahı yaprakların üzerinden çiğ toplanır yoğurt mayası ve ekmek mayası yapar Bolluk ve bereket hanelere dolsun sağlık ve mutluluk olsun diye dua ederiz. Burada ki asıl mesele bu atalardan kalma mirasımıza sahip çıkma ve birlik beraberlik içiresinde yaşamayı kavramaktır. Burada bulunan gençler, mirasınıza sahip çıkın yoksa başkaları size kendi mirasını yaşatır" diye konuştu.