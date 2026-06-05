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Boyabat'ta çocuk oyunları şöleni

Boyabat'ta çocuk oyunları şöleni
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 'Bi'ProjemVar' etkinlikleri kapsamında Uygur Özay İlkokulu'nda Geleneksel Çocuk Oyunları Şöleni gerçekleştirildi. Öğrenciler, veliler ve mahalle halkının yoğun katılımıyla keyifli anlar yaşandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Bi'ProjemVar" etkinlikleri kapsamında Uygur Özay İlkokulu'nda Geleneksel Çocuk Oyunları Şöleni gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte kurulan stantlar, velilerin hazırladığı el emeği ikramlar ve geleneksel çocuk oyunlarıyla öğrenciler ve vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Mahalle halkının da yoğun ilgi gösterdiği program, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe katılan Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, alanı ziyaret ederek stantları tek tek gezdi. Öğrenciler ve velilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Program kapsamında okulun öğretmenleriyle de bir araya gelen Kaymakam Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özkan, öğretmenler odasında gerçekleştirilen sohbet programında eğitim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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