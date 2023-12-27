BAİBÜ'de Şehitleri Anma Teröre Lanet Yürüyüşü düzenlendi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ) "Şehitleri Anma Teröre Lanet Yürüyüşü" yapıldı.

BAİBÜ Türk Dünyası Topluluğu öncülüğünde ve diğer öğrenci topluluklarının katılımıyla düzenlenen etkinlik, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi önünden başladı.

Pankart, dövizler ve 35 metre uzunluğundaki Türk bayrağını açan yaklaşık 2 bin kişi, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" ve "Her şey vatan için" sloganları atarak Aktivite Merkezi önüne kadar yürüdü.

Türk Dünyası Topluluğu Ahmet Güvenç, burada yaptığı konuşmada, acı olayların bütün ülkenin fertlerini derinden yaraladığını belirterek, "En azından tepki oluşturmak, şehitleri unutturmamak için teröre hiçbir şekilde geçit vermeyeceğimizi belli etmek istedik." diye konuştu.

Güvenç, etkinliğin eylem ya da siyasi açıklama olmadığına dikkati çekerek, üniversitedeki 127 topluluktan yaklaşık 80'inin yürüyüşe katıldığını kaydetti.