Bolu'da Türk Mutfağı Haftası Kutlandı

"Aşçılar diyarı" olarak bilinen Bolu'da, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerle başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan haftanın açılış programında mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Bankalar Caddesi'nde başlayan yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Yürüyüşün ardından kent meydanında düzenlenen törende, Bolu'nun gastronomi tarihine ilişkin konuşmalar yapıldı.

"Bolu mutfak kültürünün kalbinde yer alan bir şehir"

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, törende yaptığı konuşmasında, Türk mutfağının köklü tarihine dikkati çekerek, Bolu'nun da bu büyük miras içindeki özel konumundan bahsetti.

Aydın, Türk mutfağının, yalnızca sofraya gelen yemeklerden ibaret olmadığını belirterek, "Aynı zamanda kültürümüzün, kimliğimizin ve misafirperverliğimizin yansımasıdır. Yüzyıllar boyunca Anadolu coğrafyasının zenginliğinden beslenerek oluşan bu mutfak, dünya gastronomi tarihinde çok özel yere sahiptir. Bolu ise bu mutfak kültürünün kalbinde yer alan bir şehirdir." diye konuştu.

Bolu'da meydana gelen otel yangınının ardından turizm sektörünün toparlanma sürecinde gösterilen çabaya da değinen Aydın, "Yaşadığımız talihsiz olayın ardından, kamu ve özel sektör büyük dayanışma örneği sergiledi. Otel çalışanlarından rehberlere, restoran emekçilerinden acente görevlilerine kadar herkes elini taşın altına koydu." dedi.

Aydın, Bolu'nun mutfak turizmi noktasında en önemli kentlerden biri olduğuna işaret ederek, etkinliklerle sadece Türk mutfağını değil, Bolu'nun turizm sektörüne kattığı değeri ve sektörün emekçilerini de onurlandırdıklarını kaydetti.

Etkinliğe katılan şef Mehmet Yalçınkaya, gazetecilere, Türk Mutfağı Haftası'nın tanıtım faaliyeti olarak önemli olduğunu vurgulayarak, "Türk mutfağının tanıtımı için daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yalçınkaya, Bolu'da uzun süredir üzerinde çalıştıkları Bolu Gastronomi Merkezi (BGM) projesini hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktararak, "Sayın Valimiz ve İl Kültür Müdürümüzle görüştük, her şey yolunda giderse bir yıl içinde bu merkezi açmayı planlıyoruz. Proje hazır, yeri hazır. Tümüyle sponsor destekli olacak ve hem eğitim hem de yerel lezzetlerin sergilendiği merkez olacak." diye konuştu.

Bolu'nun turizm potansiyeline dikkati çeken Yalçınkaya, "Bolu sadece aşçılarıyla değil, doğası, yemekleri ve kültürüyle herkesin gelip görmesi gereken bir şehir. Ben de Boluluyum ve memleketime hizmet etmekten gurur duyuyorum." dedi.

Etkinlik alanında açılan stantlarda yöresel lezzetler katılımcılarla buluştu.

Halk oyunları gösterileri ve müzik performanslarının renk kattığı etkinlikte, çocukların oklavayla hamur açarak gözleme yapması ilgi gördü.

Programa, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, kamu kurumu yöneticileri, turizm sektörü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.