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Bolu'da Tarihi Camide Bayramlaşma Geleneği

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Bolu'da Ramazan Bayramı namazı, Tarihi Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde dualar ve ilahiler eşliğinde gerçekleştirildi. Namazın ardından vatandaşlar geleneksel bayramlaşma geleneğini yerine getirdi.

Bolu'da tarihi camide bayramlaşma geleneği

BOLU - Bolu'da Ramazan Bayramı namazında camileri dolduran vatandaşlar, Tarihi Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde bayram geleneğini gerçekleştirdi.

Bolu'da sabah erken saatlerde vatandaşlar bayram namazını kılmak için camileri doldurdu. Tekbirlerin getirildiği, duaların okunduğu bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleriyle geleneksel bayramlaşmalarını gerçekleştirdi. Mudurnu ilçesinde ise yıllardır devam eden bayramlaşma geleneği gerçekleştirildi. Tarihi Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde kılınan bayram namazının ardından camide ilahiler ve dualar okundu. Duaların ardından cami içerisinde daire şeklinde dizilen vatandaşlar birbiriyle bayramlaştıktan sonra aileleriyle bayramlaşmak üzere evlerinin yolunu tuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Kültür Sanat
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