Bolu'da Kadın Kursiyerler Mısır Koçanından Süs Eşyası Yapıyor

Bolu'da kadın kursiyerler, mısır koçanını değerlendirerek sepet ve süs eşyası yapıyor.

Bolu Belediyesi ve İl Halk Eğitim Merkezi tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında Bolu Belediyesi Turizm ve Tanıtım Merkezi'nde açılan kursa katılan kadınlar, mısır koçanı ve sazlıklardan toplanan atıklarla sepet örüyor.

Usta öğreticisi Lale Erdemir, gazetecilere, el sanatlarının unutulmaması için açtıkları kursun, büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Kursta özgün tasarımlarla süs eşyası ürettiklerini vurgulayan Erdemir, "Kapı süsleri, nihaleler ve daha birçok ürün ürettik. Hayatın her alanında kullanılabilecek eşyalar yaptık." dedi.

Erdemir, bu sanatın herkesin ilgisini çektiğini kaydederek, "Üretilen ürünler, özellikle Köroğlu Kadın Emek Pazarı'nda büyük ilgi görüyor ve satışa sunuluyor. Elde edilen gelirle aile ekonomisine katkıda bulunan kursiyerler, bu süreçte hem el becerilerini geliştiriyor hem de geçim kaynağı elde ediyor." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Neşe Alagöz ise yaz döneminde açılan kursun yoğun ilgi gördüğünü belirterek, süs eşyalarını otellerde satışa sunduklarını anlattı.

Alagöz, kursun kadınların üretime katılmasını, kendilerini iyi hissetmelerini sağladığını sözlerine ekledi.