Geleneksel Hacet Bayramı'nda yarım tondan fazla et dağıtıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen Hacet Bayramları, bu yıl Yazılar köyünde başladı. Dev kazanlarda pişirilen yarım tondan fazla et vatandaşlara ikram edilirken, bu yıl ilk defa yapılan semazen gösterisi büyük ilgi gördü.

Bolu'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hacet Bayramı etkinlikleri başladı. Bu yıl ilk olarak Mudurnu ilçesine bağlı Yazılar köyünde başlayan bayrama, yüzlerce kişi katıldı. Gece saatlerinde dev kazanlarda kaynatılan 600 kilogram et ve 650 kilogram bulgur, vatandaşlara ikram edildi. Hacet Bayramı'nın ana geleneklerinden biri olan güreş müsabakalarının yanı sıra, bu yıl ilk defa semazen gösterisi de yapıldı. Vatandaşlar ilk defa yapılan gösteriye yoğun ilgi gösterdi. Yazılar Köyü Muhtarı Mehmet Akşit, Hacet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Hacet Bayramı'nın insanların birbirleriyle kaynaşması, bol ve bereketli geçmesi anlamına gelir. Bu sene Mudurnu'da ilk defa yapacağım semazen gösterimi ve ilahi programı ardından güreş ve Hacet Bayramı'nı sonlandıracağız. Gelen bütün halkımıza teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı