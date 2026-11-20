Sanatçı Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ın "Ground Zero III" adlı eseri, Kolombiya'daki Bogota Çağdaş Sanat Müzesinin (MAC) 60. yılı için koleksiyonundan derlediği sergide izleyiciyle buluştu.

Başkent Bogota'da faaliyet gösteren MAC, 60. kuruluş yıl dönümünü "Tarihin Kaçınılmaz Eğrisi" (La curva inexorable de la historia) başlıklı özel sergiyi, sanatseverlerin katılımıyla görkemli şekilde açarak kutladı.

Sanatçı Albayrak, "Ground Zero III" adlı eserinin ham verilerinin ve görüntü kayıtlarının Erciyes Dağı'nın zirve noktalarında toplandığını söyledi. Eserde ölçüm, birbirine bağlanan bez ve çaput iplerden oluşan devasa bir yumakla yapılıyor.

Albayrak, kökeni Orta Asya ve Anadolu'nun anonim yerli tarla ve arazi ölçme geleneğine dayanan bu yöntemle topografyanın, taşların, kayaların, bitkilerin, dalların, ölmüş hayvanların ve zirveye kadar ulaşabilmiş sentetik atıkların metaforik olarak ölçüldüğünü, ölçme eyleminin eserde hem yöntem hem de anlatı işlevi gördüğünü belirtti.

Eser, kıtalar arasında bir geçiş alanı olan Anadolu'nun en yüksek noktalarından birinde doğa, iklim, insan ve ekoloji arasındaki ilişkilere ve jeopolitikaya odaklanıyor.

MAC'teki sergi, 18 Kasım-25 Şubat'ta, Bogota'nın kuzeybatısındaki Minuto de Dios semtinde ziyaret edilebilecek.

Albayrak'ın "Anecumene 1.2" adlı eseri de Polonya'nın Torun kentinde 18 Kasım-6 Aralık'ta düzenlenen THE ONE 3. Uluslararası Dijital Sanat Bienali'ne seçildi.

"Çok yakın Türk dostlarım var İstanbul'da"

Açılışa katılan Bogota Çağdaş Sanat Müzesi (MAC) eski Direktörü Gustavo Ortiz, sergide Türkiye'den bir temsilcinin yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ortiz, " Türkiye'deki dostlarımız için bu harika müzeyi yakından tanıyan bir temsilciyi burada ağırlamak büyük bir onur. Bugün kültüre toplumsal bir anlam kazandırmanın 60. yılını kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Türk kültürünün köklü geçmişine değinen Ortiz, "Bizans İmparatorluğu'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na ve günümüze kadar pek çok tarihsel dönemden geçmiş, kültürü derinden tanıyan bir halktan söz ediyoruz. Türkiye ile Kolombiya arasında pek çok bağ olduğuna inanıyorum. Türklere büyük hayranlık duyuyorum. Çok yakın Türk dostlarım var İstanbul'da ve Türkiye'nin başka şehirlerinde de bulundum." diye konuştu.

Müzenin kuruluş felsefesine de değinen Ortiz, 60. yıl sergisine "Tarihin Kaçınılmaz Eğrisi" adının verilmesini, kurucu Peder Rafael Garcia Herreros'un kültürü gelecek nesillere taşıma hedefiyle açıkladı.

"Bu girişimin temel paydaşlarından biri olmaktan onur duyuyoruz"

Bogota Kültür, Rekreasyon ve Spor Sekreteri Santiago Trujillo da bir müzenin 60 yılı geride bırakmasının her toplum için önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Minuto de Dios hareketinin kentsel ve sosyal kalkınma projeleriyle kültürü bir araya getirdiğine işaret eden Trujillo, "Bu 60 yılın üniversiteler, okullar ve mahalleler inşa eden, kültürü de projesinin temel eksenine yerleştiren Minuto de Dios gibi sosyal bir projenin öncülüğünde gerçekleşmiş olması çok daha önemli. Kültür, Rekreasyon ve Spor Sekreterliği olarak bu girişimin temel paydaşlarından biri olmaktan onur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bogota Çağdaş Sanat Müzesi

Kuruluşundan 60 yıl sonra da temel vizyonunu koruyan Bogota Çağdaş Sanat Müzesi, sanatı toplumun geniş kesimleriyle buluşturmayı ve kültürel mirası tanıtmayı sürdürüyor.

Müzenin 60. kuruluş yıl dönümü kapsamında açılan "Tarihin Kaçınılmaz Eğrisi" adlı sergi, yolculuğuna mütevazı bir okul sınıfında başlayan müzenin tarihini ve yıllar içinde oluşturduğu zengin koleksiyonu gözler önüne seriyor

Sergide, müze koleksiyonundan seçkin eserlerin yanı sıra Kolombiya'nın son 60 yıllık toplumsal ve kültürel hafızasına ışık tutan arşiv belgeleri de yer alıyor.

MAC, 1966'da bir okul sınıfında 55 sanat eserinin sergilenmesiyle kuruldu.

Eserler o dönemde vitrinler yerine tahta kütüklerin üzerinde sergileniyordu. Rahip Rafael Garcia Herreros tarafından kurulan müze, sanatı toplumun geniş kesimleriyle buluşturmayı ve genç sanatçılara eserlerini sergileme fırsatı sunmayı amaçlıyordu.

Aradan geçen 60 yılda koleksiyonunu yaklaşık 1800 esere çıkaran müze, Minuto de Dios adlı kuruluşun ülkenin farklı bölgelerine yayılan müze ve kültür projelerinin de başlangıç noktası oldu.

Kaynak: AA