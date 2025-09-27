Bodrum'un Görsel Tarihini Topluyor: 500 Bine Yakın Fotoğraf Arşivi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ali Şengün'ün (60), takvim çalışması için topladığı Bodrum fotoğrafları dev bir arşive dönüştü. 500 bine yakın fotoğraftan oluşan ve Bodrum'un görsel hafızasını anlatan arşiv için Türkiye'deki pek çok mezata katılan Şengün, "Fotoğrafların yanı sıra Bodrum ile ilgili ne varsa kitap, pul, dergi gibi birçok şeyi de arşivliyorum. En büyük hedefim, Bodrum'da fotoğraf müzesi kurulmasıdır" dedi.

Akaryakıt istasyonunda finans müdürlüğü yapan Ali Şengün, 15 yıl önce takvim çalışmasıyla başladığı koleksiyonculuğu zamanla tutkuyla sürdürdü. Bodrum'un geçmişini anlatan fotoğraflar için Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen mezatları takip eden evli, 3 çocuk babası Şengün, İngiltere ve Ukrayna başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden de kareler satın aldı. ABD'den 1960'lı yıllarda Bodrum'a gelerek çekim yapan bir fotoğrafçının tüm arşivinin kendisine ulaştırıldığını anlatan Şengün, bu sayede kent tarihine ışık tutan çok sayıda özel kareyi de arşivine ekledi. En eskisi 1843 yılına uzanan fotoğraflarla Bodrum'un görsel tarihini kayıt altına alan Şengün, şimdi bu birikimi bir müze çatısı altında sergilemeyi hedeflediğini söyledi.

'BODRUMLULARIN AİLE ARŞİVİNİ TARAMAYA BAŞLADIM'

Şengün, "Eski Bodrum fotoğraflarının hikayesi, 2010'larda çalıştığım akaryakıt istasyonunun takvimini yapmakla başladı. O zamanlar takvim için fotoğraf toplamaya başladım. Daha sonra bu maksadını aştı ve benim için güzel bir uğraş oldu. Dünyanın her yerinden ve Türkiye'den mezatlardan, satan kişilerden Bodrum fotoğraflarını satın almaya başladım. Bodrumluların aile arşivini taramaya başladım. Bodrum'un görsel tarihini tutmaya çalışıyorum. Elimde yaklaşık 500 bine yakın fotoğraf olduğunu zannediyorum. Kendi satın aldığım binlerce fotoğraf var. İngiltere, Ukrayna gibi birçok ülkeden fotoğraf almışlığım var. ABD'den Bodrum'a gelmiş ve 1960'lı yıllarda burada çekimler yapmış bir arkadaşımız bütün fotoğrafları bana getirdi. Bu, benim için güzel bir anı oldu. Hepsi çok değerli fotoğraflar. 10'a yakın sergi yaptım ve yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

'BİRÇOK ŞEYİ ARŞİVLİYORUM'

Şengün, elindeki en eski fotoğrafın 1843 yılından başladığını ve bugüne kadar geldiğine dikkati çekip, "Fotoğraflar Bodrum'un tarihi, kültürü, sosyal yapısını anlatıyor. Fotoğrafların yanı sıra Bodrum ile ilgili ne varsa kitap, pul, dergi gibi birçok şeyi de arşivliyorum. En büyük hedefim, Bodrum'da fotoğraf müzesi kurulmasıdır. Sergime gelen bir çift, baktıkları fotoğrafın halasına ait olduğunu söylemişti. Ben o fotoğrafı mezattan almıştım. Böyle güzel bir anım olmuştu. Fotoğrafları toplamamdaki amaç farkındalığı arttırmak. Bodrum, tarihi ve kültürü çok zengin bir yer" diye konuştu.