Bodrum kattaki atölyeden Şırnak'a umut çiziyor

Şırnak'ta yıllardır "kız çocuğu uzak şehirde okuyamaz", "sanatla uğraşamaz" anlayışına karşı verdiği mücadeleyle dikkat çeken genç ressam Nergiz İnan, evinin bodrum katında kurduğu küçük atölyeyi büyük hayallerin adresine dönüştürdü.

Merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Nergiz İnan, bir yandan kendi sanatını üretirken diğer yandan mahalledeki çocukların yeteneklerini keşfetmeye çalışıyor. Genç yaşına rağmen verdiği azim dolu mücadeleyle dikkat çeken Nergiz'in en büyük destekçisi ise 25 yıl boyunca terzilik yaparak 6 çocuğunu okutan babası Salih İnan oldu.

Yıllarca dikiş makinesinin başında alın teri döken baba Salih İnan, kızının bugün verdiği mücadeleden gurur duyduğunu belirterek, "25 yıl boyunca terzilik yaptım. Çocuklarımı bu meslekle okuttum. 3 çocuğum üniversite mezunu oldu. Nergiz de resim bölümünü kazandı. Çok mücadele etti. Şırnak'ta kız çocuklarının tek başına başka şehirde okuması kolay değil. Ama o hiçbir zaman pes etmedi" dedi.

Çocukluk yıllarından beri resme tutkuyla bağlı olduğunu anlatan Nergiz İnan, sanat okumak istediğinde çevresinden birçok önyargıyla karşılaştığını söyledi. Özellikle doğu illerinde kız çocuklarının sanat ve müzik gibi alanlara yönelmesinin halen zor görüldüğünü ifade eden İnan, buna rağmen hayallerinden vazgeçmediğini dile getirdi. 2019 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nü kazandığını belirten genç ressam, "O dönem en çok duyduğum şey, 'Kız başına nasıl gidecek?' oldu. Ben de tam bu yüzden gitmek istedim. Kendi ayaklarımın üzerinde durabileceğimi göstermek istedim. Çok zorlandım ama asla vazgeçmedim" diye konuştu.

2023 yılında mezun olduktan sonra büyük şehirlerde kalmak yerine yeniden Şırnak'a dönmeyi tercih ettiğini söyleyen İnan, amacının özellikle genç kızlara örnek olmak olduğunu belirtti. "Buradaki kızların da sanat yapabileceğini göstermek istedim" diyen İnan, "Ben sadece resim yapmak istemiyorum, insanlara da ilham olmak istiyorum. Burada sanatın gelişmesi gerekiyor. Çünkü bizim coğrafyamızda yetenek var ama cesaret eksik bırakılıyor" ifadelerini kullandı.

İki yıl boyunca Güzel Sanatlar Lisesi'nde ücretli öğretmenlik yaptığını anlatan İnan, sanata karşı mesafenin halen sürdüğünü ancak gençlerin ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi. Bu nedenle evlerinin bodrum katını küçük bir sanat atölyesine dönüştürdüğünü kaydeden İnan, burada hem kendi eserlerini hazırlıyor hem de çevredeki çocuklara destek veriyor.

Atölyede yer alan eserlerin büyük bölümünün kendisine ait olduğunu ifade eden genç ressam, bölgenin kültürünü dünyaca ünlü ressamların eserleriyle harmanlayarak özgün çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi. "Ters laleyi, yöresel kıyafetleri, Picasso ve Van Gogh'un eserleriyle birleştiriyorum" diyen İnan, "Bizim kültürümüz sadece geçmişte kalmamalı. Sanatla geleceğe taşınmalı. O yüzden kültürümüzü tuvallere, kilimlere ve duvarlara işlemeye çalışıyorum" dedi.

Kilim üzerine Mem ü Zin çalışması yaptığını, okul döneminde ise arkadaşlarıyla birlikte Feqiye Teyran çizimi hazırladıklarını anlatan İnan, kültürel eserlerin halktan büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Sipariş üzerine kara kalem, tablo ve duvar çalışmaları yaptığını belirten İnan, ekonomik nedenlerle tablo siparişlerinin sınırlı kaldığını ancak insanların kültürel temalı çalışmalara yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Şırnak'ta bir bodrum katında başlayan bu sessiz mücadele, bugün birçok genç kıza umut oluyor. Babasının yıllarca verdiği emekle büyüyen Nergiz İnan, şimdi fırçasıyla yalnızca resim değil, önyargılara karşı yeni bir hikaye çiziyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı