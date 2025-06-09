Bodrum'da Okul Müdürü Eyüp Turan, Ney Üretimiyle Dünyaya Açılıyor

Bodrum'da Okul Müdürü Eyüp Turan, Ney Üretimiyle Dünyaya Açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde okul müdürü Eyüp Turan, evinin bahçesinde ney üretiyor ve dünyanın dört bir yanına gönderiyor. 25 yıllık ney üfleyicisi olan Turan, ney yapımı ve kültürü hakkında öğrencilerine de eğitim veriyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde okul müdürü Eyüp Turan (43), evinin bahçesinde ney üretip, dünyanın dört bir yanına gönderiyor. 25 yıldır ney üfleyen Turan, kızlarına da bu enstrümandan esinlenerek 'Neva' ve 'Saba' isimlerini verdiğini söyledi.

25 yıldır ney üfleyen, evli ve 2 çocuk babası Atatürk İlkokulu Müdürü Eyüp Turan, 15 yıl önce kendi neyini yapma hayaliyle başladığı çalışmaları ilerleterek evinin bahçesine küçük bir atölye kurdu. Ney yapımı konusunda eğitim alan Turan, Japonya'dan Tanzanya'ya Avrupa'nın birçok ülkesine el yapımı ney gönderiyor. Neye olan derin ilgisi, Turan'ın aile hayatına da yansıdı. Turan kızlarına, neyde kullanılan ilk ses olan 'Neva' ve neyde bir makam olan 'Saba' ismini verdi. Okulda öğrencilerine ney üfleyen Turan, aynı zamanda Bodrumlu ney üstadı Neyzen Tevfik'in memleketinde ney çalmanın gurur verici olduğunu belirtti. Yaklaşık 25 yıldır ney üflemeye gayret ettiğini belirten Turan, "Ney, insan sesine en yakın sesi veren enstrümandır. Büyülü bir enstrümandır. Felsefesi, Mevlevi kültüründeki yeri malum. 2000 yılların başlarında neye aşkla ilgi duydum. Birçok hocadan öğrenerek ney üflemeyi geliştirdim" dedi.

NEY YAPIMI 2 GÜN SÜRÜYOR

Eyüp Turan, "15 yıl önce kendi neyimi yapma arzusu oluşunca ufak ufak denemeler yapmaya başladım. Daha sonra da küçük mütevazı bir atölye kurdum. Hocalarından dersler alarak ney yapımını geliştirdim. Bugün Japonya'dan Tanzanya'ya, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine yaptığım neyleri gönderiyorum. Ney akordu tutturması zor bir enstrüman, yapım aşaması yaklaşık 2 gün sürüyor. Çok ince detayları var, 2 gün içerisinde bir neyi hazır edebiliyorum. Neyde kullandığımız ham madde kamış. Akdeniz bölgesinde, Hatay Samandağ'ı ve Ceyhan yöresinin kamışlarından yapılıyor. En güzel neyler oradan yapılıyor. Kasım-ocak ayları arasında uygun olan kamışları temin ediyoruz" diye konuştu.

'NEY KÜLTÜRÜNÜN ARTMASINI ARZU EDİYORUM'

Bodrum'un yetiştirdiği büyük neyzen ve hiciv ustası Neyzen Tevfik'in memleketinde bu işi yapmanın kendisi için ayrı bir gurur vesilesi olduğunu belirten Turan, "Neyzen Tevfik'in saz eserlerini çok beğenirim ve icra ederim. Neyzen Tevfik'in memleketinde ney üretmeye, bu enstrümana gönül verenlerin ve üfleyenlerin sayısını arttırmaya gayret ediyorum. Ney, Türk musikisinin çok önemli sazlarından biridir. Neyin çokça yayılmasını, çokça icra edilmesini istiyorum. Aynı zamanda öğretmen olduğum için okulda öğrencilerime zaman zaman neyle ilgili bilgiler veririm, müzik derslerine zaman zaman girerim ve neyi tanıtırım. Onlara ney üflerim, çocuk şarkıları çalarım. Çok hoşlarına gider. Ney kültürünün çok artmasını arzu ediyorum. Okulda çaldığım zaman çocuklar, 'Bu nedir' diye soruyorlar. Çocuklara neyi tanıtıyorum, çok ilgilerini çekiyor. Nefessiz dinliyorlar. Çocuklarında içlerinde küçük bir kıpırtı görmek beni çok mutlu ediyor. İnşallah onları aralarından da ileride çok güzel neyzenler çıkacak" dedi. Öğrenciler ise neyin sesini ilginç bulduklarını ve beğendiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
İsrail'in Madleen Gemisi'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürttüler

İsrail'in Madleen Gemisi'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürttüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
Aile krizi sahneye taşındı! Özcan Deniz şarkı sözüyle kardeşini hedef aldı

Aile krizi sahnede! Özcan Deniz sözleriyle kardeşini vurdu
Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali

Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer geliyor
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.