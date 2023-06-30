Bodrum'da Nezir Korkmaz Sergisi Açıldı
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Bodrum ilçesinde ressam Nezir Korkmaz'ın Paris'ten getirilen 30 eserinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Sergi, Göltürkbükü Touch Sanat Galeri'sinde İnci Aytaç'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Devrim Erbil, Yasemen Latife Ayvaz ve Seval Koşal gibi önemli isimler de açılışta yer aldı. Sergi, 5 Temmuz'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
Bodrum ilçesinde ressam Nezir Korkmaz'ın Paris'ten getirilen 30 eserinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.
Belçika Kraliyet Akademisi tarafından altın madalyalı sanatçı unvanı da bulunan Korkmaz'ın sergisi, Göltürkbükü Touch Sanat Galeri'sinde açıldı.
İnci Aytaç'ın ev sahipliğinde açılışı gerçekleşen etkinlikte Devrim Erbil'in yanı sıra Yasemen Latife Ayvaz, Seval Koşal gibi sanat camiasından önemli isimler açılışta yer aldı.
Nezir Korkmaz'ın Paris'ten getirilen 30 eserinin yer aldığı sergi 5 Temmuz'a kadar açık kalacak.