Bodrum'da Nezir Korkmaz Sergisi Açıldı

Bodrum ilçesinde ressam Nezir Korkmaz'ın Paris'ten getirilen 30 eserinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Sergi, Göltürkbükü Touch Sanat Galeri'sinde İnci Aytaç'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Devrim Erbil, Yasemen Latife Ayvaz ve Seval Koşal gibi önemli isimler de açılışta yer aldı. Sergi, 5 Temmuz'a kadar ziyaretçilere açık olacak.