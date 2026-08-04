Bodrum'da 'ARKHE' Karma Sergisi Açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "ARKHE: Hafızanın Rahmi ve Kadim Eşikler" adlı karma sergi sanatseverlerle buluştu.

Mersin, Adana ve İstanbul'dan dört sanatçının resim, heykel ve seramik eserlerinden oluşan sergi, Boho Galeri'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sergide Seda Şahbaz, Tuğba Küçükbahar, Vehbi Mangtay ve Nihal Şahin Göl'e ait 48 eser yer aldı.

Farklı şehirlerden sanatçıları ortak düşünsel zeminde buluşturan çağdaş sanat sergisinin proje yöneticisi Kaan Yiğit Karaaslan, AA muhabirine, aslında farklı yollarda ilerleyen ama aynı amacı hedeflemiş sanatçıların bir araya geldiğini söyledi.

Karaaslan, "Serginin manifestosunu, farklı düşüncelerin ortak noktada varoluşunu temel alarak yazdım. Sergiyi gezenler birden fazla açıdan ortak noktaya nasıl gidildiği ve ortak bağlamda nasıl buluşulduğunu fark edecek. Bellek, hafıza ve varoluş, insan. Aslında en temelde yaşam buradaki ortak noktamız." dedi.

Sanatçılardan Tuğba Küçükbahar, her sanatçının farklı malzeme ve temalarla çalıştığı eserleri bir başlık altında bir bütüne dönüştürdüklerini dile getirdi.

Kendi varlıklarının derinliklerine doğru yaptıkları yolculuklar ve okumalarla eserlerini oluşturduklarını ifade eden Küçükbahar, "Burada hepimiz bir perspektif altındaki bir bütün olarak yer aldık. Eserlerimiz birbirini tamamlayan eserler oldu. Burada beraber eserlerimizi sergilemekten çok mutluyuz." diye konuştu.

Sergi, 8 Ağustos'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA