Bodrum Belediyesi, ILO 190 Sayılı Politika Belgesi'ni İmzalıyor

Bodrum Belediyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzalamak üzere basın toplantısı düzenliyor.

Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde (Trafo), yarın saat 10.00'da düzenlenecek basın toplantısında, "İşte, Evde, Sokakta; Güvencesizliğe, Eşitsizliğe ve Şiddete Karşı" İLO 190 Politika Belgesi'ni imzalayacak.

"EŞİT VE ŞİDDETSİZ BİR BODRUM YARATMAK HEP BİRLİKTE MÜMKÜN"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Belediyenin tüm çalışma alanları, etkinlik ve uygulamalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin güvence altına alınması amacıyla belediye yöneticilerinin, görev alan idari personelin ve diğer tüm çalışanların uyması gereken ilkeler ve alması gereken önlemler var. Bunların düzenlemesinde; farklı cinsiyet, yaş, engellilik durumunda olan ve farklı görüşlere sahip kişilerin birlikte uyum içerisinde çalışmasında, ILO 190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesinin imzalanması çok önemli. Bu belge ile uygulamaları kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. İmza törenine Bodrum'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı, STK ve sendika temsilcilerimizi bekliyoruz. Eşit ve şiddetsiz bir Bodrum yaratmak hep birlikte mümkün" dedi.