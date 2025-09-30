Bodrum Altın Mozole Ödülleri Sahiplerini Buldu

BODRUM Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve Bodrum'un kültürel mirasına, sanatına, gastronomisine ve turizmine katkı sunan isimleri onurlandırmayı amaçlayan Bodrum Altın Mozole (BAM) ödülleri törenle sahiplerini buldu.

BOTAV tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen BAM ödülleri törenle sahiplerini buldu. Bodrum'un sanatçılarını, zanaatkarlarını ve üretime katkı sağlayan isimlerini bir araya getiren ödül töreninde, Türkiye'nin alanında uzman jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bodrum'un değerlerini koruyan, sürdürülebilirliği ve toplumsal faydayı merkezine alan kişi, kurum ve projeler ödüllendirildi. Törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Mandalinci, kurum amirleri, STK temsilcileri, turizmciler, işletme sahipleri olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Törende, kültür ve sanat, konaklama, gastronomi, denizcilik, doğa ve sürdürülebilirlik, eğlence olmak üzere 7 ana kategoride ödüller sahiplerini buldu. Törende ayrıca ünlü ressam Devrim Erbil'e ödül verilirken, Bodrum'un marka değerine uzun yıllardır katkı sağlayan 10 isim ve işletmeye onur ödülü takdim edildi.

'BU TOPRAKLARIN MİRASINA SAHİP ÇIKMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ'

BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, törende yaptığı konuşmada Bodrum'un tarihi mirasına vurgu yaparak, "Ben inanıyorum ki BOTAV vakfının, yönetim kurulunun adını altın mozole koymasının altında çok kıymetli bir anlam yatıyor. Belki günün birinde mozolenin önünde ilerleyen yıllarda Bodrum'a sahip çıkan nice insanlar sayesinde belki bu tören mozolenin önünde yapılacak ve layık olan, ait olan değer Bodrum'a geri dönmüş olacak. Aslında hayalimiz ilham kaynağımız ve yola çıkış noktamız tamamen budur. Bodrum Altın Mozole ödül törenleri birbirinden güzel ihtişamlı, görkemli insanlara onlara yakışan değer altın olduğu için böyle seçildi ve onların içinde bulunduğu bu değeri yaşatan dünyanın yedi harikasından birine sahip olduğumuz mozole olduğu için de altın mozole olarak taçlandırıldı" dedi.