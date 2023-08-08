BluTV'nin merakla beklenen orijinal dizisi MAGARSUS

Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal'ın başrolünde yer aldığı, kadrosuyla şimdiden 2023'ün en iddialı yerli yapımlarının arasına giren Magarsus'un ilk iki bölümü Blutv'de 10 Ağustos'ta izleyicilerle buluşacak.

Magarsus, Çukurova'nın bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak Ailesi'nin hem kendi içlerinde cereyan eden hem de bölgede hakimiyet kurmaya çalışan dış güçlerle olan mücadelesini konu ediyor. Çekimleri Adana'nın Karataş, Sarıçam ve Yumurtalık ilçelerinde geçen dizinin set süresi ise yaklaşık 2 ay sürdü. Yılın heyecanla beklenen dizisi Magarsus, 7. Berlin TV Series Festivali'nin "Special Mention" kategorisinde başarılı oyuncu kadrosuyla "Stellar Cast" Ödülü'ne layık görüldü. Magarsus'un basın ön gösterimi ise 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü Soho House'da özel bir etkinlikle yapıldı.

Blutv CMO'su Merve Naz Atmaca Özdurak konuşmasında"" Türkiye'nin ilk ve lider yerli video platformu olarak bu toprakların hikayelerinin gücüne inanıyoruz. Magarsus hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla ilk günden beri bizi çok heyecanlandıran bir proje, tanıtımlara aldığımız olumlu geri dönüşler ve izleyicideki heyecan ise yılın dizisi olacağına inancımızı perçinledi. Hepsiburada Premium ile geçtiğimiz sene başlayan başarılı iş birliğimiz çerçevesinde Blutv'nin premium içeriklerini Hepsiburada Premium üyelerine ulaştırıyoruz. Hepsiburada Premium'un katkılarıyla Magarsus'un daha geniş kitlelere ulaşacak olmasından mutluyuz ve herkesi 10 Ağustos'ta Magarsus'un ilk 2 bölümü için Blutv'ye davet ediyoruz." dedi. "

Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli ise, "Türk yapımlarının tüm dünyadaki başarısı hepimizin göğsünü kabartıyor. Bu anlamda Türk yapımlarına olan katkılarından dolayı Blutv'ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hepsiburada Premium, Hepsiburada'nın üyelik bazlı sadakat programı ve üyelerine birçok fayda sağlıyor. Geçtiğimiz ay 1. yılını kutladığımız ve şu an 1.3M üyesi olan Hepsiburada Premium'un en önemli ayrıcalıklarından biri - yola çıktığımız ilk günden beri bizimle olan - hediye BluTV üyeliği. Bu güzel iş birliğimizin, uzun yıllar devam etmesini umuyoruz. Yılın en iddialı yerli yapımlarının arasına giren Magarsus'u merakla bekleyen tüm izleyicileri Hepsiburada Premium'un ayrıcalıklı dünyasına da bekliyoruz." dedi.

Üyelik boyunca "Premium" izleme ayrıcalığı

Hepsiburada Premium'un katkılarıyla ekrana gelen Magarsus'u, Premium üyeleri üyelik süreleri boyunca hediye BluTV üyelikleri sayesinde 10 Ağustos'tan itibaren izleyebilecekler. Geçtiğimiz ay birinci yıldönümünü kutlayan Hepsiburada Premium'un 1 milyondan fazla üyesi bulunuyor.

Hepsiburada Premium hakkında:

Hepsiburada'nın üyelik bazlı sadakat programı Premium, ilk ayı 1 TL, sonraki aylarda ise ayda 14,90 TL'ye Hepsiburada müşterilerine hediye BluTV üyeliğinin yan sıra pek çok ayrıcalık sunuyor. Hepsiburada Premium üyeleri; program kapsamında ücretsiz kargo, %3 Hepsipara kazancı, ücretsiz randevulu teslimat, %50 indirimli mobilya ve lastik montajı, ücretsiz kapında iade, çağrı merkezi önceliği, ücretsiz market teslimatı gibi önemli hizmetlere erişebiliyorlar.

BluTV Hakkında:

BluTV, Türkiye'nin lider yerli online platformu ilk olarak 2016'da ülkemizde, ardından 2018'de

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da hizmete giren; tüm dünyada Türkçe ve Arapça konuşan tüm izleyicilere sunulan önde gelen abonelikli online video izleme platformudur.7. yılını tamamlarken dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşan BluTV orijinal içerikleri, belgeselleri, programları, Türk dizileri & filmleri, Hollywood ve uluslararası dizi ve filmleri içeren geniş bir içerik yelpazesi sunmaktadır.2021 yılında Warner Bros. Discovery ile stratejik ortaklık kuran BluTV, discovery+ içeriklerini platforma eklerken Discovery, Discovery Science, Eurosport 1 ve. Eurosport 2 gibi prestijli kanallarla beraber bünyesinde izleyicilerine ücretsiz canlı yayın kanal imkanı sunmaktadır. Dünya çapında milyonlarca insana ulaşan 60'tan fazla orijinal içeriği, üyelerine 10.000 saatten fazla premium içerik izleme seçeneği sunan BluTV, global olarak en geniş Türk içerik portföyünü tek çatı altında toplamaktadır.