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Blaundos Antik Kenti'nde Roma Dönemine Ait Kadın Heykeli Bulundu

Blaundos Antik Kenti'nde Roma Dönemine Ait Kadın Heykeli Bulundu
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Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, Roma Erken İmparatorluk Dönemi'ne ait bir kadın heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu keşfin tarihimizin zengin mirasını gözler önüne serdiğini belirtti.

UŞAK'ın Ulubey ilçesi Sülümenli köyü sınırlarındaki Blaundos Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında, Roma Erken İmparatorluk Dönemi'ne ait kadın heykeli bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu eser, tarihimizin zengin mirasını bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

Blaundos Antik Kenti'nde 1 Temmuz 2024'te başlatılan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında özel bir keşif yapıldı. Ceres (Demeter) Tapınağı'nın batı kısmında kadın heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Baş kısmı eksik olan Roma Erken İmparatorluk Dönemine ait heykel, o dönemin sanat anlayışını ve kültürel birikimini yansıtan eşsiz bir örnek olarak değerlendirildi.

Tapınakları, kamu yapıları ve nekropol alanları ile bölgenin arkeolojik mirasında önemli bir yere sahip Blaundos'ta bulunan eser, Uşak Müze Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına alındı. Roma dönemi sanat anlayışı ve kültürel mirası hakkında ipuçları veren heykelin restorasyonunda titiz bir çalışma yürütüleceği ve kısa sürede müzede ziyarete açılacağı belirtildi.

'ÖNEMLİ BİR KEŞİF'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, 'Blaundos Antik Kenti'nde önemli bir keşif' notuyla yaptığı paylaşımda, "Uşak'ta Blaundos Antik Kenti kazılarında, Roma Erken İmparatorluk Dönemi'ne ait bir kadın heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Bu eser, tarihimizin zengin mirasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Önemli ve eşsiz bir keşfi gün ışığına kavuşturan ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültürel mirasımızı koruma ve gelecek kuşaklara aktarma yolunda durmadan çalışıyoruz. Bu toprakların her karışında, geçmişin izleri bizi bekliyor. Tarihimize sahip çıkıyoruz, geleceğe miras bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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