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BİSİDESTEK, deprem farkındalığı için pedal çevirdi

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İzmir'de kurulu Bisikletli Destek Ekibi (BİSİDESTEK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılında farkındalığı artırmak için Karşıyaka'dan Alsancak'a pedal çevirdi. 110 bisikletli Anayasa Meydanı'nda bir araya geldi ve deprem farkındalığını tekrar gündeme getirmek, yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak amacıyla anma sürüşü düzenledi.

İzmir'de kurulu Bisikletli Destek Ekibi (BİSİDESTEK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılında farkındalığı artırmak için Karşıyaka'dan Alsancak'a pedal çevirdi.

BİSİDESTEK ekibinde gönüllü olarak yer alan 110 bisikletli Anayasa Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada grup adına gazetecilere açıklamada bulunan Mustafa Karakuş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenleme kararı aldıklarını söyledi.

Bisikletli gönüllüler olarak depremin hemen ardından bölgeye giderek çalışmalara destek verdiklerini belirten Karakuş, "Hatay Defne'deki vatandaşlarımıza destek götürerek yanlarında olduk. Bugün de Karşıyaka'dan Alsancak'a kadar bisikletlerimizde pedal çevirerek bir anma sürüşü yapacağız. Amacımız deprem farkındalığını tekrar gündeme getirmek, yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak." dedi.

BİSİDESTEK'in İzmir merkezli ve 110 kişiden oluşan sivil bir inisiyatif olduğunu ifade eden Karakuş, "Bu gönüllü ekip, bisikletlerle depremde, pandemi sürecinde ve diğer doğal afetlerde tıbbi malzeme, ilaç, bebek maması ve kan tahlili gibi hafif ama hızlı taşınması gereken malzemeleri bir yerden bir yere götürerek insanlara yardım ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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