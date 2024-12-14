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Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler

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Milyonların ezbere bildiği Çilli Bom şarkısının bestekârı Kenan Küçüközcan, 77 yaşında Mersin'de hayatını kaybetti. Bir süredir huzurevinde kaldığı öğrenilen sanatçının cenazesine sadece 5 görevli katıldı.

1970'li yılların önemli bestekarı ve ses sanatçısı Kenan Küçüközcan, 10 gün önce kaldığı huzurevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Küçüközcan, yapılan tüm tedavilere rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 77 yaşında Mersin'de hayatını kaybetti.

CENAZESİNE 5 KİŞİ KATILDI

Bir oğlu olduğu öğrenilen ancak oğluyla uzun süredir görüşmeyen ünlü bestekarın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Koyuncu Mahallesi'nde bulunan Çet Tepesi Mezarlığına götürüldü. Burada Mersin Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetlerine bağlı imam tarafından kıldırılan cenaze namazına yine aynı birimde görev yapan 4 kişi katıldı. Biri imam 5 kişi ile kılınan cenaze namazının ardından sanatçının naaşı, kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler

UNUTULMAZ BESTELERİN SAHİBİ

Türkçe ve İngilizce şarkı besteleri yapan ve 'Kenan' ismiyle 45'lik plakları çıkan Küçüközcan'ın Çilli Bom (Çillim, Çillim), Askerliğim Bitince, Ayrı Yaşayan Kalpler, Benim Yarım Çok Güzeldir, Deli Oğlan, Senden Sonra, Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime gibi eserleri seslendirdiği kaydedildi.

Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler

1972 yılında 'Yılın Ümit Veren Erkek Sanatçısı' da seçilen bestekarın bir süre ABD'de yaşadığı ardından 1996 yılında Türkiye'ye tekrar döndüğü belirtildi. Bir süredir Mersin'de yalnız yaşayan, ancak son aylarda ihtiyaçlarını gideremeyecek duruma geldiği belirtilen sanatçının, 2 ay önce Erdemli ilçesinde bulunan huzurevine yerleştirildiği öğrenildi.

Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (24)

Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

dünya gerçekten menfaat üzerine kurulmuş berbat bir yere dönüşmüş .

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Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

Allah rahmet eylesin ecel ve Kader... abd'den dönmese bu kadar erken belki o kadar genç ölmezdi....

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Haber YorumlarıFaruk Kilic:

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun insallah

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Ünlülerin sonu diye bir kitap var okuyun anlarsınız...

Yorum Beğen77
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Haber YorumlarıSenrey26:

oyu bitince şah da piyonda aynı kutuya konur.

Yorum Beğen71
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Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen64
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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Şarkıcılık fln boş işler ! Sen kimi aradın sordun para kazanırken ? Akraba aramayan düğüne cenazaye taziyeye gitmeyen biri gelmiş mi diye bakıyor ! Halka karışın düğünlere cenazelere gidin sıkıntısı olanı arayın hasta varsa ziyaret edin çocuğu olan varsa bi bez al git tebrik et okul okuyana ufak bir harçlık ver ki millet sizi hatırlasın

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıShef :

Bu sözde sanatçılar kadar da vefasız ve nankörünü görmedim. Sadece bunda değil, genel olarak aşırı materyalist bir zihniyete sahipler. Sorsan da hepsi SOLCU .

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Tek tabanca yaşamış ve ölmüş..neden bu şekilde yaşamı tercih etmiş kendisi biliyordu ama Allah en iyi bilendir..Allah rahmet etsin..

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Haber YorumlarıRedkit Düldül:

Hak nur etsin

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