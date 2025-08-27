Bir Anadolu Şenliği'nde Aydın Aydın'dan anlamlı çağrı: Su hayattır, suyu koruyalım

Bir Anadolu Şenliği'nde Aydın Aydın'dan anlamlı çağrı: Su hayattır, suyu koruyalım
Hakkari'de düzenlenen Bir Anadolu Şenliği'nin üçüncü gününde sahne alan ünlü sanatçı Aydın Aydın, konserinde hem coşku yarattı hem de toplumsal bir mesaj verdi. 'Su Sesi' adlı eseriyle küresel su sorununa dikkat çeken sanatçı, suyun yaşam için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. 'Suyu israf ettiğimizde aslında geleceğimizi yok ediyoruz' dedi. Hakkâri Valisi Ali Çelik'in de katıldığı etkinlikte sanatçının çağrısı büyük alkış topladı.

Hakkâri'de düzenlenen Bir Anadolu Şenliği kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Aydın Aydın, verdiği konserle hem coşkuyu hem de toplumsal farkındalığı bir araya getirdi. Şenliğin üçüncü gününde sahneye çıkan sanatçı, "Su Sesi" adlı eseriyle küresel su sorununa dikkat çekti.

"SU YAŞAM KAYNAĞIDIR"

Konser boyunca Hakkârili sanatçının enerjisiyle coşan izleyiciler, "Su Sesi"nin duygu yüklü mesajıyla derin bir sessizliğe büründü. Aydın Aydın, suyun önemine dair yaptığı konuşmada şunları söyledi, "Su, yaşamın kaynağıdır. Her şey sudur. Suyu israf ettiğimizde aslında geleceğimizi yok ediyoruz. Ben şarkılarımla insanlara hem neşeyi hem de mesajı ulaştırmak istiyorum. Bugün burada, memleketim Hakkâri'de suya sahip çıkalım çağrısı yapıyorum."

Sanatçı, daha önce de Hakkâri'nin doğal güzelliklerinde çektiği kliplerle su sorununa dikkat çekmişti. Kaval Şelalesi'nde ve Van'daki Zernek Baraj Gölü'nde yaptığı çekimlerde kuruyan toprakların üzerinde yürüyerek verdiği görüntülerle büyük yankı uyandıran Aydın Aydın, kuraklığı "gözle görülür bir felaket" olarak tanımlamış ve şu sözlerle hatırlatmıştı, "Her taraf kurudu… Suyu israf ettik, kirlettik. Su da bizi bırakıp gitti. Eğer bu gidişe dur demezsek, gelecekte çocuklarımıza bırakacak bir damla bile su bulamayacağız."

Hakkâri Valisi Ali Çelik'in de katıldığı etkinlikte Aydın Aydın'ın bu mesajı, seyircilerden büyük alkış aldı. Sanatçı, konserini "Su hayattır, suyu koruyalım" sözleriyle noktaladı.

bu ülkenin nüfusu dksan milyona yakın eğer birey olarak dürüst ahlaklı adaletli olmaz yalan riya ikiyüzlülüklere iftiraya adaletsizliklere hukuksuzluklara yağma talan peşkeşlere ses çıkarılmazsa yediğiniz ekmeğe soluduğunuz havaya üstüne bastığınız toprağa varsa çocuklarınızın geleceğine yansır savunduğunuz onlar ise istakoz kestane balı manda kaymağı yer miamide maltada man adasında londrada sefa sürer

