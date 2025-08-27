Bir Anadolu Şenliği'nde Aydın Aydın'dan anlamlı çağrı: Su hayattır, suyu koruyalım

Hakkâri'de düzenlenen Bir Anadolu Şenliği kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Aydın Aydın, verdiği konserle hem coşkuyu hem de toplumsal farkındalığı bir araya getirdi. Şenliğin üçüncü gününde sahneye çıkan sanatçı, "Su Sesi" adlı eseriyle küresel su sorununa dikkat çekti.

"SU YAŞAM KAYNAĞIDIR"

Konser boyunca Hakkârili sanatçının enerjisiyle coşan izleyiciler, "Su Sesi"nin duygu yüklü mesajıyla derin bir sessizliğe büründü. Aydın Aydın, suyun önemine dair yaptığı konuşmada şunları söyledi, "Su, yaşamın kaynağıdır. Her şey sudur. Suyu israf ettiğimizde aslında geleceğimizi yok ediyoruz. Ben şarkılarımla insanlara hem neşeyi hem de mesajı ulaştırmak istiyorum. Bugün burada, memleketim Hakkâri'de suya sahip çıkalım çağrısı yapıyorum."

Sanatçı, daha önce de Hakkâri'nin doğal güzelliklerinde çektiği kliplerle su sorununa dikkat çekmişti. Kaval Şelalesi'nde ve Van'daki Zernek Baraj Gölü'nde yaptığı çekimlerde kuruyan toprakların üzerinde yürüyerek verdiği görüntülerle büyük yankı uyandıran Aydın Aydın, kuraklığı "gözle görülür bir felaket" olarak tanımlamış ve şu sözlerle hatırlatmıştı, "Her taraf kurudu… Suyu israf ettik, kirlettik. Su da bizi bırakıp gitti. Eğer bu gidişe dur demezsek, gelecekte çocuklarımıza bırakacak bir damla bile su bulamayacağız."

Hakkâri Valisi Ali Çelik'in de katıldığı etkinlikte Aydın Aydın'ın bu mesajı, seyircilerden büyük alkış aldı. Sanatçı, konserini "Su hayattır, suyu koruyalım" sözleriyle noktaladı.