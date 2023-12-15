Bir Adım Var Vakfı'nın genç sanatçıları BASE 2023 sergisinde yer aldı

Yeni mezun sanatçıların farklı disiplinlerdeki eserlerinin sergilenmeye hak kazandığı BASE 2023 sergisi başladı. Sergiye 'Dayanışma ve Kadın' temalı eserleriyle katılan 'Bir Adım Var Vakfı'nın genç sanatçıları, farklı yorumlamalarıyla farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Akaretler Sıraevler'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen BASE 2023, 17 Aralık'a kadar devam edecek. Yeni mezun 120 sanatçı adayının farklı disiplinlerdeki 130 eserinin sergilenme fırsatının sunulduğu sergiye; Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak'ın kurduğu 'Bir Adım Var Vakfı'nın genç sanatçıları da katıldı. 'Dayanışma ve Kadın' teması altında13 genç kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, yoğun ilgi görüyor.

"ESERİMDE DAYANIŞMADAN YOKSUN KADINI TEMSİL ETMEYE ÇALIŞTIM"

Bir Adım Var Vakfı Sanatçılarından Elif Yıldırım, "Orta Doğu Teknik üniversitesi'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde ikinci sınıfım. Vakıfta da birinci yılım. Eserimin adı ise 'Yüz Altında'. Bu sergiye de vakıf aracılığıyla katıldım. Eserimde dayanışmadan yoksun, dayanışma kısmı eksik kalmış bir kadını temsil etmeye çalıştım. Kadının sırtında gördüğünüz kabuk aslında onun yuvasını temsil ediyor. Bu yuva, yeteri kadar büyük değil. Yani malesef kadına yeterli gelemiyor. Bu yüzden de ağırlığı, kadının ezilmesine sebep oluyor. Gördüğünüz evren ise gökyüzü yeryüzünün renginde, yeryüzü de gökyüzünün renginde parçalanarak yok olmakta olan bir evreni temsil ediyor. Aslında yok olmakta olan bir evrende, dayanışmadan eksik kaldığı için kendi sonununu bekleyen bir kadın görüyoruz. Göz figürünün açıklaması da şu şekilde; aslında kadının duygusunu temsil etmektedir. Gözlerden okunur duygu diyerekten kafa yerine sadece bir göz çizerek bunu temsil etmeye çalıştım" dedi.

"'BİR ŞEYLERİ YAPABİLİRİM' DÜŞÜNCEMİN OLUŞMASINI SAĞLADI"

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vakıfta birçok eğitime girme şansım oldu. Bu eğitimleri tamamladıktan sonra hem kişisel gelişimimde hem akademik olarak ilerlemek istediğim diğer alanlardan bir tanesi yazılım ve yazılım alanında kendimi geliştirme fırsatı buldum. Çünkü bize çok fazla olanak sağlıyorlar. Örneğin ileride; yazılım, teknoloji ve sanatı birleştirerek bir çalışma yapmayı ve insanların da bu alanda daha fazla çalışma yapabilmesine olanak sağlamayı istiyorum. Bu açıdan da vakıf bana, bu alanda bir olanak sağlayıp domino taşı etkisi yarattı. Benim de burada etkim olmasını sağladı. Sergiye katıldığım için gururlu hissediyorum. Çünkü ilk defa bir sergiye katıldım. Bu yüzden benim için çok önemli. Bir Adım Var Vakfı aracılığıyla burada olmam da vakfa duyduğum sevgiyi, değeri büyüttü. Ayrıca 'bir şeyleri yapabilirim' düşüncemin oluşmasını ve kendime inanmamı sağladı."

"KENDİ BENLİĞİMDEN, İÇSEL YOLCULUĞUMDAN İLHAM ALDIM"

Bir vakıf üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü birinci sınıf öğrencisi Zehra Öztürk ise sergiye, 4 piyona bestesi ile katıldı. Öztürk, "4 senedir amatör olarak piyano çalıyorum. Piyanoya dair herhangi bir nota bilgim veya akademik bilgim yok. Sergiye piyano bestelerimle katıldım. Bunlar; 'Duy beni, Kırık, Uzak ve Alem'. Aslında ilham aldığım noktalar da tamamen kendi benliğim, kendi içsel yolculuğumdu. Bestelerimi 2020-2021 döneminde yapmıştım. Tamamen kendi içim kapandığım ve kendimi biraz sorguladığım, dış dünyayla iletişimi kestiğim bir süreçti" dedi.

Öztürk, "Vakıfla yolum geçen sene kesişti. İstanbul'a yeni gelmiştim. Hiç kimseyi tanımıyorsun, yeni bir şehir. Çok zordu ve bir yere ait olmak çok kıymetliydi. O da Bir Adım Var ile oldu. O yüzden çok mutluyum. İnsanlar bir yerlerde ve bir şeyler yapıyor. Dünyada bir şeyler yapılıyor. Bunları görebiliyoruz. Ama bunlara dokunabilmek, şahitlik edinebilmek herkese nasip olmuyor. Vakıf ve bu sergi bize bunu sağladı. Çünkü burada şahitlik ediyor ve dokunuyorsun. Görüyorsun, iletişim kuruyorsun. Bunlar çok değerli. Bunun için de çok ayrıca teşekkür ederim. Piyanoyla ilgili hayalimde akademik olarak çok net bir gelecek kurmamıştım. Ama galiba bu sergiden sonra bunu düşünmeye başladım" şeklinde konuştu.

"GENÇ SANATÇILARIMIZIN BURADA YER ALMASI KARİYERLERİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Bir Adım Var Vakfı Genel Müdürü Pınar Yılmaz ise "12 eserimiz görsel sanatlar tarafında, biri ise piyano eserleriyle eşlik etmiş oldu. Öğrencimizin Cumhuriyet'in yüzüncü yılına ve vakfa atfettiği besteyi de resmiyle birleştirdik. BASE İstanbul, her sene farklı temalarla genç sanatçılara kendilerini ifade edebilme becerisi ve fırsatı sağlayan, bunun için bir alan açan platform. Vakıf olarak bizim de amacımız aslında çok benzer. Biz de genç kadınlara üniversitelilere destek olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla karşılıklı yürüdüğümüz bu yolda bizim de burada yer almamız mutluluk verici. Bu sene gelenleri Dayanışma ve Kadın çatısı altında buluşturmak istedik. Bu alanda öğrencilerimiz kendilerini çok güzel ifade edebildi. Temamızla burada fark yarattığımızı düşünüyorum. Buranın gençler arasında prestijli bir platform olduğunu düşünüyorum. Sanatçı öğrencilerimizin burada yer alması, ileride kariyerlerine de katkı sağlayacak" açıklaması yaptı.

"GENÇ KADINLARIN DAHA BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ OLMALARINA YARDIMCI OLMAYI AMAÇLIYORUZ"

Bir Adım Var Vakfı'nın 2020 yılı sonlarında İpek Ilıcak tarafından kurulduğunu belirten Pınar Yılmaz, "Akademide, bilimde, girişimcilikte, sanatta, spordan bilim ve teknoloji alanında hayallerini gerçekleştirmek isteyen, hedefleri belirli olan, güçlü, kararlı üniversite okuyan genç kadınlarla birlikteyiz. Bu gençleri ekonomi, sosyal, kültürel ve psikolojik açıdan desteklemeye çalışıyoruz. Aslında bu desteğin amacı onları güçlendirmek, hayata hazırlamak, daha bağımsız, daha güçlü ve özgür bireyler olmalarına yardımcı olmaktır" dedi.

"DESTEĞE İHTİYACI OLDUĞUNU DÜŞÜNEN BÜTÜN GENÇ ÜNİVERSİTELİLER VAKFIMIZA BAŞVURSUN"

Pınar Yılmaz sözlerine son olarak şunları ekledi:

Vakfımızda şu ana kadar 113 genç öğrencimiz yer aldı. Bir kısmı tabii mezun oldu. Mezun olanların dışında aktif olarak devam eden 94 öğrencimiz var. Bunların her biri Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitimlere devam ediyorlar. Farklı branşlarda, farklı okullardalar. Bu hem içerideki çeşitliliği arttırıyor hem de birbirlerinden öğrenebilecekleri, birbirlerini güçlendirebilecekleri farklı alanlar olduğunu görmelerine vesile oluyor. Burs başvurularımız yayınlanıyor. Genelde senenin 9-10'uncu ayları arasında vakfımıza başvurular açılıyor. Saydığımız 4-5 alanda başarılı olduğunu düşünen, desteğe ihtiyacı olduğunu düşünen bütün genç üniversiteli kadın öğrenciler muhakkak başvurularını yapsınlar."

Sergi, 17 Aralık'a kadar 11.00-19.00 saatlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.