Bingöl'de Osmanlı döneminden kalan 'Divan' geleneği yaşatıldı

BİNGÖL'ün Sürekli köyünde Osmanlı döneminden kalan 'Divan' geleneği bu yılda yaşatıldı. Küslerin barıştığı, imece usulü hazırlanan sofralarda buluşulan gelenek için köyde bulunan 36 hanede yaşayan 250 kişi, bayram namazının ardından köy meydanındaki yemekte bir araya geldi. İl dışından gelenler de birbirleriyle tanışarak sohbet etti. İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, "Yüzyıllardır süregelen bir divan geleneğine tanık olduk. İçinde bulunduğumuz güzel coğrafyada derin kültürel zenginliklerimizin ve manevi değerlerimizin kazandırdığı dayanışma ruhunu görmüş olmak, bizlere büyük enerji veriyor" dedi.

Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde 500 yıllık geçmişi olduğu bilinen ve Osmanlı Devleti'ne dayanan 'Divan' geleneği, bu bayramda da devam etti. 100 yılı aşkın süredir geleneğin sürdürüldüğü köyde bulunan 36 hanede yaşayan 250 kişi, köy camisinde beraber bayram namazını kıldı. Varsa küslerin de barıştırıldığı gelenekte bayram namazının ardından camiden çıkan erkekler, her evden hazırlanan yemek tepsilerini köy meydanına getirdi. Hep birlikte yenilen yemeklerin ardından toplu halde mezarlık ve ev ziyaretleri gerçekleştirildi. İl dışından gelen ve birbirini tanımayanlar da birbirleriyle tanışma ve sohbet etme imkanı buldu. Geçmişte şeker, kolonya ile birlikte yapılan sigara ikramı ise yaklaşık 25 yıl önce kaldırıldı. Bu yıl sürdürülen geleneğe İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu da katıldı.

Köye il dışından gelen Özgür Özge de "Burası dayılarımın yaşadığı köy, Divan diye bir geleneği ilk kez burada duydum. Aslen Gençli olmamıza rağmen burada, bu köyde Divan geleneğine tanık oldum ve yaşadım. Gerçekten öyle. Köy halkının köy meydanında toplanıp ortak kahvaltı yaptığını, her hanenin yiyecek getirdiğini görmek güzel bir birlik ve beraberlik duygusu. Bugün burada bana bunu yaşattığı için köylülere minnettarım" ifadelerini kullandı.