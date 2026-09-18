Bilim Kafe’de öğrencilere Gazze’deki eğitim mücadelesi anlatıldı

İnönü Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi koordinasyonunda "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında, Malatya'daki çeşitli okullarda Gazze'deki öğrencilerin eğitimlerini sürdürme mücadelesi anlatıldı.

Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrenciler ile akademik faaliyetlerini devam ettirmeye gayret eden akademisyenlerin sesini duyurmak amacıyla planlanan etkinliğin ilki Beydağı Anadolu Lisesinde yürütüldü. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel'in konuşmacı olarak yer aldığı bilim kafe etkinliğinde; Gazze'deki insani şartlar, coğrafi abluka, eğitimdeki yıkım oranları, toplumsal direniş, kültürel soykırım, siyonizm ideolojisi ve öğrencilere düşen görevler üzerine konuşuldu.

Konuşmasına Gazze'deki insani şartlar ve coğrafi ablukadan bahsederek başlayan Dekan Prof. Dr. Gökhan Tuncel, bölgedeki okul ve üniversitelerin yüzde 95'inden fazlasının yıkıldığını belirtti. Yıkım oranları yüksek olmasına rağmen halkın eğitimden vazgeçmediğine değinen Tuncel, "Burası aslında kapalı bir hapishane. Hastanelerin tamamı yıkılmış. Okulların evlerin yıkıldığı bir toplumsal zemin var. Buna rağmen okula giden öğrenci sayısı yüzde 97. Yani nüfusun tamamı hala eğitim sürecinin içerisinde yer almak istiyor. Tamamı yıkılan bir yerden bahsediyoruz. Böyle bir yerde varlıklarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu da eğitime ne kadar önem verdiklerini gösteriyor" dedi.

Ardından Gazze'deki eğitim şartları detaylandıran Dekan Tuncel, binaların yıkılması nedeniyle eğitimin çadırlarda veya ağır hasarlı binalarda sürdürülmekte olduğunu belirtti. Sağlık sektörünün de aynı durumda olduğunu belirten Dekan Tuncel, tıbbi imkansızlıklar nedeniyle en ağır ameliyatların bile anestezi olmadan yapıldığını söyledi.

İkincisi Malatya Lisesinde gerçekleştirilen etkinliğin konuğu ise, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Aydın Aktaş oldu. Gazze'ye dair coğrafi ve demografik verilere değinerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Aydın Aktaş, bölgenin tam abluka altında olduğunu belirtti. Bölgedeki yıkım ve şehit oranlarına dair veriler paylaşan Prof. Dr. Aydın Aktaş, 3 yıldır fiziki okul bulunmayan Gazze'de eğitimin çadırlarda devam ettiğini söyledi. Konuşmasının devamında Siyonizm kavramını ve temel iddialarını detaylandıran Prof. Dr. Aydın Aktaş, bu zihniyetin karşısında gençlerin üzerine düşen sorumluklar olduğunu hatırlatarak öğrencilere şu öğütlerde bulundu:

"Biz ne yapabiliriz? Bizlerin yapabileceği en somut şey ise bilinçli birer tüketici olmaktır. Biz mesela bunların ticaret yollarında ya da ticaretle ilgili mallarını, ürünlerini boykot ederek yani onları almayarak, kullanmayarak onların zarara uğramasına sebep olabiliriz. Bu ürünlerin hepsinin alternatifi Türkiye'de mevcut. İçeceği, yiyeceği hepsinin alternatifi mevcut. Marketlere girdiğinizde cep telefonunuzu alın. Hatta bende uygulama var, siz de uygulama yükleyebilirsiniz. Direkt Google'a da yazabilirsiniz. Örneğin, A markası boykotlu mu diye yazdığınızda hemen açıklıyor. Boykotluysa almayacaksınız, alternatifini alacaksınız."

Filistin ile dayanışmanın imkanlarının değerlendirildiği her iki programda da öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı. İnönü Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinliklerinin diğer okullarda da devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı