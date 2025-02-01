Bilecikli "Yaşayan İnsan Hazinesi" çocuklara çömlek çarkında çamura şekil vermeyi öğretiyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kınık köyünde yaşayan çömlek ustası Salim Yaşar, 68 yıldır sürdürdüğü mesleğini çocuklara verdiği uygulamalı eğitimle gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor.

Bilecik Belediye tarafından düzenlenen "Müze Akademisi" etkinliklerinde çocuklarla buluşan 83 yaşındaki Yaşar'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verildi.

Şehir Müzesi'nde 6 ila 8 yaş arasındaki çocuklara çömlek çarkında çamura şekil vererek vazo yapma deneyimi yaşatan Yaşar, çömlekçiliğin inceliklerini anlatmaya çalışıyor.

Salim Yaşar, yaptığı açıklamada, mesleğiyle alakalı birçok etkinlik ve organizasyona davet edildiğini, kurslar verdiğini aktardı.

Sanattaki 69 yıllık birikiminde mesleğine yenilikler katmak için öğrenmeye ve araştırmaya devam ettiğini belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Bilecik Belediyesinin düzenlemiş olduğu 'Müze Akademisi'nde 6 ila 8 yaş arası çocukları çamurla buluşturuyorum. Çocukların yapmış olduğu objeleri alıp götürüyorlar ve üzerine desen işliyorlar. Kuruduktan sonra boyayacaklar ve kendilerine güzel bir hatıra kalacak. Çocuklarımızla güzel bir etkinlikte birlikte olmak benim için bir zevk, ne mutlu bana onları sevindirmek. Onları çok seviyorum. Onlarda beni seviyor. Bir çocuğumuz çamura dokunmak istemiyordu ama eli çamura değdikten sonra tezgahtan indiremedim. Çocukların elleri çamura değsin ve temas etsinler, onlara enerji veriyor. Çamur tamamen doğal. Çocuklarımızın mutluluğu yorgunluğumu alıyor. Yaşım ilerlemesine rağmen yorulmuyorum. Çocukların yüzlerinde gördüğüm mutluluğu anlatamam."