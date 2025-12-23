Haberler

Bilecikli öğrenciler "Küçükler Yazar, Büyükler Çizer Projesi" ile masalları animasyonla anlatacak

Bilecik'teki Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi, 'Küçükler Yazar, Büyükler Çizer' projesiyle öğrencilerin yazdığı masalları animasyon haline getirecek. Proje, milli değerleri aktarma ve öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirme amacı taşıyor.

Bilecik'teki Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesinin "Küçükler Yazar, Büyükler Çizer" adlı projesiyle animasyonla milli değerleri bugüne taşıyacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün imam hatip okullarında fırsat, koşullar ve mevcut kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının hedeflendiği SADA Kültür, Sanat ve Edebiyat Programı kapsamında Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi hibe desteği almaya hak kazandı.

"Küçükler Yazar, Büyükler Çizer Projesi" kapsamında öğrencilerin yazdıkları masallar, animasyonla canlandırılacak.

Okul Müdürü Mehtap Arslan, AA muhabirine, okulun programa resim, karikatür ve animasyon alanında başvuruda bulunduğunu söyledi.

Projelerinin kurgusunu "küçükler yazar, büyükler çizer" anlayışı üzerine kurulduklarını anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Ortaokuldan seçilen 10 kız ve 10 erkek olmak üzere 20 öğrencimize yazarlık eğitimi vereceğiz. Yazdıkları masallar arasından seçilen eserler, lise öğrencilerimiz tarafından animasyona dönüştürülecek. Böylece ortaokul ve lise öğrencilerimiz arasında güçlü bir akran dayanışması oluşacak ve dijital dünyada kalıcı bir iz bırakacaklar."

Bilecik'in kuruluş ve kurtuluşun şehri olduğunu ifade eden Arslan, öğrencilerin Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi gibi tarihi şahsiyetleri ve milli mücadele dönemini daha iyi kavramalarını hedeflediklerini ifade etti.

Arslan, yaklaşık 6 ay sürecek proje kapsamında öğrencilerin, yazarlık ve animasyon hazırlama eğitimleri alacağını aktardı.

Animasyon atölyeleri için Anadolu Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine ziyaretler gerçekleştirileceklerini dile getiren Arslan, "Öğrenciler, değerler eğitimi ve karikatür alanlarında düzenlenecek atölye çalışmalarında alanında uzman konuklarla bir araya gelecek. Öğrencilerimizin dijital dünyadan etkilenen değil, dijital dünyayı etkileyen, tarih şuuruna sahip ve sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olmalarını amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Masallar, animasyonla hayat bulacak"

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Talha Berk Tamsu ise projenin ortaokul ve lise öğrencilerinin ortak üretimine dayandığını belirtti.

Masalların, geçmişi, tarihsel kimliği ve milli değerlerimi, kültürleri bugüne aktaran en önemli anlatı unsurlarından birisi olduğunun altını çizen Tamsu, şöyle devam etti:

"Küçüklerimiz bir masal karakteri oluşturacak ve o karaktere maceralar yaşatacaklar. Lise öğrencilerimiz ise o masalı bir animasyona çevirecekler. Hem öğrencilerimizin değerlerimize hakim olması hem de yazma becerilerini geliştirmeleri, aynı zamanda hayal güçleri kullanarak bir metni yazıya ve görsele dönüştürme sürecini başarabilmeleri için böyle bir proje yapmayı uygun gördük. Öğrencilerimiz çok istekli. İnşallah güzel bir proje ortaya çıkartacağız."

Projede yer alan öğrenci İkra Gizem Ünal da gezegenler arası yolculuğu konu alan bir masal yazdığını kaydetti.

Öğrencilerden Ecrin Ayyürek ise zaman yolculuğu temasını işlediği hikayesinde geçmiş ve geleceği kurguladığını anlattı.

Lise öğrencilerinden Esra Gün, çizdiği "Mercan kız" adlı resimle masalı görselleştirdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Kültür Sanat
