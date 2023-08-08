Bilal Sonses'ten muhteşem sahne

Bilal Sonses : " Düzce'nin yeri bende ayrı"

DÜZCE - Dünya Düzce Günleri muhteşem sahne performanslarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin 7. gününde pop müziğin sevilen sesi Bilal Sonses Düzceliler ile buluştu.

Düzce Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve şehrin tanıtımı konusunda büyük önem atfedilen Dünya Düzce Günleri birbirinden güzel seslerin konserleri ile 7. gününde de devam etti. Gündüz saatlerinde kültürel ve sportif faaliyetler ile hareketliliğin başladığı Anıtpark Meydanı'nda akşam saatlerinde DJ Serkan alandakilere performansını sergiledi. Müzik eşliğinde alanı doldurmaya devam eden Düzceliler Bilal Sonses'in sahnesini beklemeye başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye muhteşem bir giriş yapan Bilal Sonses, hayranlarından büyük alkış aldı. Şarkılarını seslendirdiği sırada Düzce'nin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, "Burada üniversite okudum. Hatta şarkımı burada yurtta yazdım. O yüzden burada olmaktan heyecan ve mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz" dedi. Bilal Sonses'in büyük hayranı olan 9 yaşındaki Düzceli Masal Tanrıver de doğum gününe denk gelen konserde Sonses ile birlikte sahnede yer aldı. Gözyaşları içinde hayranı olduğu şarkıcı ile fotoğraf çektiren Masal'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de Düzceliler ile birlikte izlediği konser arasında Başkan Özlü, Sonses'e tüm Düzceliler adına teşekkür ederek çiçek ve plaket verdi. Sonses, birbirinden güzel parçalarını gecenin geç saatlerine kadar Düzceliler için seslendirdi. Dünya Düzce Günleri'nin 8. gününde Türk pop müziğinin efsanelerinden Demet Akalın Anıtpark'ta sahne alacak.