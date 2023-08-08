Bilal Sonses, Dünya Düzce Günleri'nde Sahne Aldı

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 'Dünya Düzce Günleri' etkinliği kapsamında şarkıcı Bilal Sonses, Anıt Park Meydanı'nda sevenleriyle buluştu. Sonses'in performansına katılan kalabalık, ritim tutarak eşlik etti. Konserde, Bilal Sonses'in minik hayranlarından 9 yaşındaki Masal Tanrıver de sahnede şarkıcının yanına gelerek fotoğraf çektirdi. Etkinliklerin son gününde ise Demet Akalın sahne alacak.