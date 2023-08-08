Bilal Sonses, Dünya Düzce Günleri'nde Sahne Aldı
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Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 'Dünya Düzce Günleri' etkinliği kapsamında şarkıcı Bilal Sonses, Anıt Park Meydanı'nda sevenleriyle buluştu. Sonses'in performansına katılan kalabalık, ritim tutarak eşlik etti. Konserde, Bilal Sonses'in minik hayranlarından 9 yaşındaki Masal Tanrıver de sahnede şarkıcının yanına gelerek fotoğraf çektirdi. Etkinliklerin son gününde ise Demet Akalın sahne alacak.
Düzce Belediyesince düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" etkinliği kapsamında şarkıcı Bilal Sonses sahne aldı.
Kentte 1 Ağustos'ta başlayan ve 8 gün sürecek etkinliklerin 7. gününde Bilal Sonses, Anıt Park Meydanı'nda sevenleriyle buluştu.
Meydanı dolduran kalabalık, şarkıcının performansına ritim tutarak eşlik etti.
Bilal Sonses'in minik hayranlarından 9 yaşındaki Masal Tanrıver de doğum gününe denk gelen konserde sahnede şarkıcının yanına gelerek fotoğraf çektirdi.
Dünya Düzce Günleri'nin son gününde Demet Akalın sahne alacak.