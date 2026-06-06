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Beypazarı'nda Türk-Japon Kültür Günleri başladı

Beypazarı'nda Türk-Japon Kültür Günleri başladı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Tarihi Suluhan'da düzenlenen Türk-Japon Kültür Günleri, yerel yöneticiler ve Japon konukların katılımıyla başladı. Etkinlikler 4 gün sürecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Türk- Japon Kültür Günleri başladı.

Tarihi Suluhan'da düzenlenen etkinliklere, Kaymakam Ünal Çoşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap, Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay ile Japonya'dan gelen konuklar katıldı.

Kasap, açılışta yaptığı konuşmada, Türk- Japon Kültür Günleri'ni düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son 2 yılda 20'den fazla ülkeden misafirleri Beypazarı'nda ağırladıklarını anlatan Kasap, "Bugün Japon dostlarımızla kurduğumuz bu yeni bağ da gösteriyor ki bir şehrin büyüklüğü coğrafi sınırlarıyla ya da nüfusuyla değil, dünyaya anlatabildiğin hikayenin derinliğiyle ölçülür. Japonya ile aramızda binlerce kilometre olabilir. Ancak geleneklerimize olan bağlılığımız, zanaata, emeğe duyduğumuz saygı, tüm mesafeleri ortadan kaldırır." diye konuştu.

Türk-Japon Kültür Günleri kapsamında başlatılan etkinlikler, Suluhan'da Japon sanatçıların açtığı sergilerle 4 gün sürecek.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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