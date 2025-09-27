Haberler

Beypazarı Festivali 28. Kez Kapılarını Açtı

Beypazarı Festivali 28. Kez Kapılarını Açtı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen Beypazarı Festivali, açılışta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın katılımıyla başladı. Festivalde halk oyunları gösterimleri ve birçok stant yer aldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen Beypazarı Festivali başladı

Festivalin açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ile diğer ilgililer katıldı.

Yavaş ve Kasap'ın birer konuşma yaptığı festivalde Beypazarı Karaşar Mahallesi Halk Oyunları Ekibi çeşitli gösteriler sundu.

Festivalde çok sayıda stant açıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Kültür Sanat
