Beypazarı Festivali 28. Kez Kapılarını Açtı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen Beypazarı Festivali, açılışta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın katılımıyla başladı. Festivalde halk oyunları gösterimleri ve birçok stant yer aldı.
Festivalin açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ile diğer ilgililer katıldı.
Yavaş ve Kasap'ın birer konuşma yaptığı festivalde Beypazarı Karaşar Mahallesi Halk Oyunları Ekibi çeşitli gösteriler sundu.
Festivalde çok sayıda stant açıldı.