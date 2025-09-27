Beypazarı Festivali 28. Kez Kapılarını Açtı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen Beypazarı Festivali başladı

Festivalin açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ile diğer ilgililer katıldı.

Yavaş ve Kasap'ın birer konuşma yaptığı festivalde Beypazarı Karaşar Mahallesi Halk Oyunları Ekibi çeşitli gösteriler sundu.

Festivalde çok sayıda stant açıldı.