Beyoğlu'nda 2'nci Kadın Yüzler Festivali Başladı

Beyoğlu'nda 2'nci Kadın Yüzler Festivali Asmalı Sahne'de düzenlenen açılış töreni ile başladı. 14 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında tiyatro oyunları, sergiler ve söyleşiler sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Kadın Yüzler Festivali Asmalı Sahne'de başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen Festivalin açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve sanatseverler katıldı. Monologlar Müzesi oyununun izleyiciyle buluştuğu açılış töreninde Ceren Baykal'ın 'Ötekiler' Resim Sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Tiyatro oyunlarının yanı sıra resim sergisi ve söyleşilerin gerçekleştirileceği festival 14 Haziran'a kadar devam edecek.

"CADDELERİNDE SANATIN VE SANATÇININ KENDİSİNİ HİSSETTİRDİĞİ BİR BEYOĞLU"

Festivalin açılış konuşmasını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Görmek istediğimiz Beyoğlu, festivallerle kadın emeğinin daha güçlü bir şekilde göründüğü, sokaklarında, caddelerinde sanatın ve sanatçının kendisini hissettirdiği bir Beyoğlu. Bu nedenle bu festivali önemsiyorum. Beyoğlu Belediyesi olarak elimizden gelen desteği verdik ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Cumhuriyetin 2. Yüzyılında kadınlar toplumun her alanında daha görünür olmayı hedeflediği gibi sanatta da daha görünür olmayı amaçlamaktalar. Bu amaç bir gelenek haline geldi ve gün geçtikçe daha da ileri gitti" dedi.

"SANATIN VE SANATÇININ DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Beyoğlu'nu hep birlikte daha güzel günlere taşımak istediklerini de belirten Güney, "Beyoğlu halkı bize bunun için yetki verdi. Beyoğlu halkı sorunları çözülsün diye yetki verdi. İstiklal Caddesinde kültür ve sanatı geri istiyoruz diyerek gönül bağı kurdu bizimle. Bu talepler bizim için çok kıymetliydi. Beyoğlu'nun geçmiş yıllardaki geri gidişini tersine çevirmek için sanatın ve sanatçının desteğine ihtiyacımız var. En önemlisi de kadınların desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.