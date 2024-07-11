Beyoğlu Belediyesi Kültür Sanat Çalıştayı düzenledi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 'Herkes için Beyoğlu' temalı Kültür Sanat odak grup toplantılarının ilkinde Beyoğlu'nda kültür ve sanata yön veren kurumlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda Beyoğlu'nda yeni stratejik planlama döneminde kültür sanat alanında ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Beyoğlu Belediyesi, yeni stratejik planlama döneminde kültür sanat odağındaki iş birliği modellerini tasarlamak amacıyla 'Herkes için Beyoğlu' temalı Kültür Sanat Çalıştayı'nın ilkini düzenledi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Terra Santa'da kültür-sanat camiası ile bir araya geldiği toplantıda, Beyoğlu'nun kültür sanatta ilerleyeceği yol haritasının oluşturulması için fikir alışverişinde bulunuldu. Çalıştaya Beyoğlu'nda faaliyet gösteren kültür sanat kurumları, müzeler, sivil toplum kuruluşları, özel ve kamu kurumu temsilcileri katıldı.

"BEYOĞLU'NU TEKRARDAN KÜLTÜR SANATIN MERKEZİ HALİNE GETİRME ARAYIŞINDAYIZ"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney toplantıda yaptığı konuşmasında Beyoğlu'nda kültür sanatın önemine vurgu yaparak "Beyoğlu en güzel şarkıların yazıldığı, en güzel filmlerin çekildiği, en güzel şiirlerin yazıldığı ilçelerimizden birisi. Beyoğlu'na dair söylenecek çok söz var. Bizler de Beyoğlu'nu tekrardan kültür sanatın cazibe merkezi haline getirme arayışındayız. Bu toplantı Beyoğlu'nun kültür-sanatına yön verecek, siz değerli katılımcıların fikirlerini alıp hep birlikte Beyoğlu'nun geleceğine yön vereceğimiz bir toplantıdır" dedi.

"SANATÇILARIMIZIN FİKİRLERİ VE ÖNERİLERİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR"

Güney, "30 yıl sonra Beyoğlu'na döndük ve eski Beyoğlu'nu hepimiz istiyoruz. O nedenle bu toplantıda söylenecek her söz, çıkacak her fikir çok önemli. Bu toplantılardan çıkacak sonuçlar bizim stratejik planımızda yer alacak ve Beyoğlu'nun önümüzdeki beş yıllık kültür sanat planlamasında olacak. Bizler kapalı kapılar ardında değil, bu istişare toplantılarıyla Beyoğlu'nun kültür sanat hayatına yön vermek istiyoruz. Beyoğlu'nda sanat üreten, Beyoğlu'nun kültürel zenginliğine katkıda bulunan sanatçılarımızın fikirleri ve önerileri bizim için çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.