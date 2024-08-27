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Bergen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bergen filmi ne zaman, nerede çekildi? Bergen gerçek mi, yaşanmış mı?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bergen filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bergen konusu, özeti ve Bergen oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bergen filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bergen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bergen filmini izleyecek olanların merak ettiği Bergen konusu nedir, Bergen oyuncuları kimler ve Bergen özeti gibi konuları inceliyoruz.

BERGEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bergen, 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girmiş olan, senaryosunu Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper ikilisinin yaptığı, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı biyografik ve dram türündeki Türk yapımı sinema filmi. Şarkıcı Bergen'in hayat hikayesi anlatılmaktadır.

Oyuncular

Farah Zeynep Abdullah - Bergen

Tilbe Saran - Sabahat

Erdal Beşikçioğlu - Halis Serbest

Nergis Öztürk - Nadire

Şebnem Sönmez - Suna

Ahmet Kayakesen - Abdullah

Arif Pişkin - Selahattin

Suzan Kardeş - Komsu

Cemal Günbaş - Erdal

Ali Seçkiner Alıcı - Cevdet

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Kültür Sanat

Bergen Sinema Kültür Sanat Haberler

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