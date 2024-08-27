Bergen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bergen filmi ne zaman, nerede çekildi? Bergen gerçek mi, yaşanmış mı?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bergen filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bergen konusu, özeti ve Bergen oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bergen filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Bergen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bergen filmini izleyecek olanların merak ettiği Bergen konusu nedir, Bergen oyuncuları kimler ve Bergen özeti gibi konuları inceliyoruz.
BERGEN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bergen, 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girmiş olan, senaryosunu Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper ikilisinin yaptığı, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı biyografik ve dram türündeki Türk yapımı sinema filmi. Şarkıcı Bergen'in hayat hikayesi anlatılmaktadır.
Oyuncular
Farah Zeynep Abdullah - Bergen
Tilbe Saran - Sabahat
Erdal Beşikçioğlu - Halis Serbest
Nergis Öztürk - Nadire
Şebnem Sönmez - Suna
Ahmet Kayakesen - Abdullah
Arif Pişkin - Selahattin
Suzan Kardeş - Komsu
Cemal Günbaş - Erdal
Ali Seçkiner Alıcı - Cevdet