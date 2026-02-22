Bakan Ersoy, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği toplantısına katıldı

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Belek'te turizm altyapısını güçlendirmeye yönelik adımların ele alındığı Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) toplantısında, Acısu Deresi'ndeki uygunsuz yapıların kaldırılacağını, dere ekosistemini koruyacak çevre düzenlemelerinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, Antalya programı kapsamında BETUYAB Başkanı Ali Özdoğan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle, BETUYAB'da değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, TURAŞ Genel Müdürü Mustafa Engin Akkaya da katıldı.

Birlik binasında basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, bölgenin turizm altyapısını ve çevre ekosistemini güçlendirmeye yönelik başlıklar ele alınırken, ilçenin çevresel sürdürülebilirliğini artıracak ve turizm potansiyelini destekleyecek projeler de görüşüldü.

Uygunsuz yapılara müdahale

Bakan Ersoy, kurumlar arası eşgüdümün artırılmasına yönelik adımların ele alındığı toplantıda yaptığı değerlendirmede, Acısu Deresi çevresinde izinsiz şekilde inşa edilen ve çevre ile görüntü kirliliğine neden olan köprülerin yeniden düzenlenecek imar planına uygun ve daha işlevsel yapılarla yenilenmesinin planlandığını söyledi.

Ersoy, dere yatağına müdahale eden unsurların kaldırılmasıyla hem çevresel hem de turistik kaliteyi yükseltmeye yönelik bir çerçeve çizildiğini aktardı.

Acısu Deresi'nin denize kavuştuğu noktada dereyi atıklarla kirleten ve uygunsuz konumda bulunan yapı ile barınakların yetkili idare tarafından ivedilikle kaldırılmasının kararlaştırıldığını ifade eden Ersoy, bu adımın çevre sorunlarının azaltılması ve dere ekosisteminin korunması açısından kritik olduğunu vurguladı.

TOKİ bölgesi ve arıtma tesisleri gündemde

Bakan Ersoy, ilçenin Yukarıkocayatak mevkisinde inşa edilen TOKİ konutlarında, İller Bankasının desteğiyle ASAT tarafından yürütülecek altyapı ve kanalizasyon çalışmalarının hızlandırılması yönünde adımlar atıldığını da bildirdi.

Serik bölgesinde Bakanlık tarafından inşa edilen iki arıtma tesisinin daha verimli kullanılabilmesi amacıyla DSİ, ASAT ve Antalya Valiliği işbirliğiyle altyapı, kanal ve drenaj sistemlerinde iyileştirmeye gidilmesinin kararlaştırıldığını belirten Ersoy, yoğun turizm sezonuna yetiştirilmesi hedeflenen bu iyileştirme çalışmalarıyla Acısu Deresi'nde yaşanan çevre sorunlarına kalıcı bir müdahale planlandığını belirtti.

Toplantı kapsamında yapılan değerlendirmelerin, Belek'te turizm altyapısının güçlendirilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeni bir yol haritası oluşturması bekleniyor.