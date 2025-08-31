Bedestenin Gülü Merve, Sevecenliğiyle Herkesin Kalbinde

Konya'da tarihi çarşıda "Bedestenin gülü" olarak bilinen down sendromlu Merve Uçar, güler yüzü, heyecanı, mutluluğu ve çalışkanlığıyla herkesin sevgisini kazanıyor.

Kent merkezinde binlerce yıldır ticari hayatın sürdüğü tarihi Bedesten Çarşısı'nda konfeksiyon ürünleri satan İbrahim Uçar'ın down sendromlu kızı Merve, her gün babasına yardım etmek için iş yerine geliyor.

Vaktinin çoğunu babasıyla geçiren Merve, sevecenliği ve yüzünden eksik olmayan tebessümüyle etrafına neşe saçıyor.

Sadece iş yerinde beklemeyip, yanına gittiği esnafa da moral olan Merve, çalışkanlığı ve babasıyla aralarındaki sevgi bağıyla da dikkati çekiyor.

"Buraya heyecanlı ve mutlu geliyorum"

Merve Uçar, AA muhabirine, babasıyla çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Babasıyla vakit geçirmenin eğlenceli olduğunu anlatan Uçar, "En sevdiğim şey burada çalışmak. Çalışanları ve esnafı seviyorum. Her gün sabah geliyorum. Dükkanı açıyorum. Çalışanlara selam veriyorum. Gelen müşterilere kıyafetleri gösteriyorum. Buraya heyecanlı ve mutlu geliyorum." dedi.

"Sevginin aşamayacağı hiçbir engel yok"

Baba İbrahim Uçar da kızını topluma kazandırmak için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Kızının gelişimi için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Uçar, "Sevginin aşamayacağı hiçbir engel yok. Evde büyümeyen bir çocuk var. 24 yaşında ama hiçbir zaman büyümeyen, kendini sevdiren, ilgiyi eksik ettirmeyen bir kız çocuğu. Onun sevgisini tarif edemem. Dünyada hiçbir şey Merve kadar tatlı değildir." diye konuştu.

"Çarşımızda Merve'yi herkes çok sever"

Çarşı esnafından Sami Küçükalim ise Merve'nin küçüklüğünden bu yana güler yüzlü ve sevecen olduğunu, kendisine "Bedestenin Gülü" diye hitap ettiklerini kaydetti.

Merve'nin herkesle arasının çok iyi olduğunu belirten Küçükalim, "Çarşımızda Merve'yi herkes çok sever. Çocukluğundan beri hepimizle konuşur, şakalaşır." dedi.

Esnaf Mustafa Tekelioğlu, Merve'nin enerjisinin herkese olumlu yansıdığını belirterek, "Merve bizim bedestenimizin prensesi ve gülü. O bize Allah'ın bir lütfu. Günün her saati beraberiz. Eve gidiyorum, beni telefonla arıyor. Onu görmediğimizde özlüyoruz. Gelmediği gün yokluğu hemen hissediliyor." ifadesini kullandı.

Esnaf Tahir Aşgar da Merve ile sohbet etmenin kendilerine keyif verdiğini dile getirdi.

Bedestenin çaycılarından Mustafa Doğanay, sürekli kendilerine dua eden Merve'nin her zaman yanlarında ayrı bir yeri olduğunu vurgulayarak, "Bizi ziyaretiyle mutlu ediyor. Yüzü hep gülüyor. Merve geldiğinde işimiz bereketleniyor. Merve'yi sadece biz değil, müşterilerimiz de seviyor. Bize ikramlarda da bulunuyor." diye konuştu.