Beçin Kalesi'nde Tarihi Karapaşa Medresesi İçin Kazı Çalışmaları Başlatıldı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 14'üncü yüzyılda Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beçin Kalesi'ndeki kazılarda 14'üncü yüzyıldan günümüze ulaşan Karapaşa Medresesi'nde temizlik ve kazı çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların ardından yapının restorasyon projesi hazırlanacak.

Milas Ovası'na hakim konumuyla stratejik öneme sahip Beçin Kalesi'nde kazı çalışmaları İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş, başkanlığında sürüyor. Bu kapsamda surların dışında yer alan 14 ve 15'inci yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Karapaşa Medresesi'nde temizlik ve kazı çalışmaları yürütülüyor. Çalışmaların ardından Karapaşa Medresesi için restorasyon çalışmaları yapılacak.

'İLK YAPILDIĞI DÖNEMDEKİ GİBİ AMACINA UYGUN İŞLEV VERİLECEK'

Yapılan çalışmalar ile ilgili konuşan Prof. Dr. Kadir Pektaş, "Beçin şehir merkezinin surlarının dışında biraz da uzak noktada bulunan Karapaşa Medresesi'nde bir temizlik çalışması yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde burada küçük çaplı bir kontrol kazı çalışması yapacağız. Bu kazıyı restorasyon projesine altlık olmak için yapacağız. Kısmen ayakta duran bu yapının restorasyon projesi tamamlandıktan sonra da bir işlev vermeyi düşünüyoruz. İlk yapıldığı dönemde amacına uygun işlev verme ihtimalimiz de bulunmakta. Karapaşa Medresesi'nin 14 ve 15'inci yüzyılda inşa edildiğini tahmin ediyoruz. Avlulu henüz revakı olmayan Selçuklu geleneğinde baş eyvanı dershane olarak düşünülen 2 yanında kışlık dershanelerin bulunduğu Selçuklular geleneğinde beylikler döneminin güzel bir medrese yapısı bulunuyor. Kazılar tamamlandığında tamamı ortaya çıkartılmış olacak. Daha sonra bir restorasyon projesi hazırlanacak. Beçin'de 3 tane medrese var. Ahmet Gazi Medresesi bunların en görkemlisi ve ayakta olan bir yapı, üzerindeki kitabesine göre 1375 yılında inşa edilmiş. Diğer medrese; Yelli Medresesi, Yelli Cami'nin doğu tarafında bulunuyor. Medreseler o dönemde dini eğitimlerin yanı sıra pozitif bilimlerinde verildiği bazen devlete bürokratik kadro yetiştirme amaçlı yapılar olarak bilinmektedir" diye konuştu.