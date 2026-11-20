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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Kalkınma Ajansları Kültür Yayınları kapsamında yayımlanan "Osmanlıdan Cumhuriyete Eskişehir Çifteler Hara-yı Hümayunu" ve "Tursun Fakih: Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Eserleri" adlı kitapların tanıtım toplantısı Eskişehir'de gerçekleştirildi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren BEBKA tarafından bölgenin tarihi ve kültürel mirasının korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen yayın çalışmaları kapsamında iki yeni eser okuyucularla buluşturuldu. Eskişehir'de düzenlenen tanıtım toplantısına BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, eserlerin yazarları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Prof. Dr. İsmet Çetin ile kamu kurumları, yerel yönetimler ve ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.

"Bölgesel kalkınma kültürel mirasla güçleniyor"

Programın açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, bölgesel kalkınmanın ekonomik ve sosyal gelişmenin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve yaşatılmasıyla da güçlendiğine dikkat çekti. Kalkınma Ajansları Kültür Yayınları kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların bölgenin kültürel hafızasının kayıt altına alınması açısından önem taşıdığını belirten Bayram, Bursa, Eskişehir ve Bilecik'in köklü tarihi ve kültürel birikimini bilimsel yayınlarla gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmaların önemini vurguladı.

"Çifteler Hara-yı Hümayunu, Osmanlı Devleti'nin ilk resmi harasıdır"

Tanıtım toplantısında söz alan Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, "Osmanlıdan Cumhuriyete Eskişehir Çifteler Hara-yı Hümayunu" adlı eserinin hazırlanış süreci ve içeriği hakkında katılımcılara bilgi verdi. Birinci el arşiv belgelerine dayanan çalışmanın 1815 yılında kurulan ve Osmanlı Devleti'nin ilk resmi harası olarak nitelendirilen Çifteler Hara-yı Hümayunu'nun kuruluş sürecini, teşkilat yapısını ve tarihi gelişiminin ele aldığını belirten Gümüşsoy, eserde Eskişehir'in köklü atçılık geleneği ile hara faaliyetlerinin bölgenin ekonomik ve toplumsal yapısına etkilerinin incelendiğini ifade etti.

"Tursun Fakih, Türk devletinin kuruluşunda demokratik temayülün temsilcisiydi"

Prof. Dr. İsmet Çetin ise "Tursun Fakih: Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Eserleri" adlı çalışmasını tanıtarak Tursun Fakih'in Türk kültür ve edebiyat tarihindeki yeri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin önemli şahsiyetlerinden Tursun Fakih'in hayatını, edebi kişiliğini ve eserlerini konu alan çalışmada 13 ve 14'üncü yüzyılların düşünce ve edebiyat dünyasına ışık tutulduğunu aktaran Çetin, Tursun Fakih'in Türk devletinin kuruluş sürecinde demokratik temayülün önemli bir temsilcisi olduğunu ve eserlerinin Batı Türk edebiyatının kurucu metinleri arasında yer aldığını kaydetti.

Eserler dijital ortamda da erişime açık

Katılımcıların sorularının yanıtlandığı program, kitap takdimi, imza etkinliği ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Basılı olarak okuyucuyla buluşturulan eserlere BEBKA'nın internet sitesindeki Doküman Merkezi sekmesi altında yer alan Kültür Yayınları bölümünden ücretsiz olarak erişilebildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı