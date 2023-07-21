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Bayrampaşa'da Balkan Rüzgarı Esti

Kültür Sanat Haberleri

Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Balkanlara ait halk oyunları gösterisi ve sevdalinka dinletisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar etkinliği ilgiyle izledi.

Bayrampaşa'da Balkan rüzgarı esti

İSTANBUL - Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Balkanlara ait halk oyunları gösterisi ve sevdalinka dinletisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar etkinliği ilgiyle izledi.

Bayrampaşa Belediyesi, Balkan ülkelerine ait çeşitli dans ve oyunların yer aldığı bir dizi etkinlik düzenledi. Bayrampaşa Adapark'ta yapılan etkinlikte halk oyunları ve sevdalinka dinletisi gerçekleştirildi. Etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, programa vatandaşlar gösterileri ilgiyle izledi. Dansçılara çeşitli hediyeler verildikten sonra etkinlik sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Kültür Sanat

Bayrampaşa Kültür Sanat Haberler

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