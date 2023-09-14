Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali Programı Belli Oldu

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali'nin programı açıklandı. Festivalde birçok yerli ve yabancı sanatçı yer alacak.

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali'nin programı belli oldu. 29 Eylül - 1 Ekim günleri arasında gerçekleşecek festival, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıyı İzmirlilerle buluşturacak. Festival kapsamında Zülfü Livaneli'ye Homeros Roman/Müzik Onur Ödülü, Ataol Behramoğlu'na Homeros Şiir Onur Ödülü ve Valeriu Stancu'ya Konuk Yazar Onur Ödülü verilecek. Başkan Serdar Sandal, "Bayraklı'yı uluslararası boyuta taşıyan ve edebiyat- sanat şölenine herkesi bekliyoruz" dedi.

2. Bayraklı Uluslararası Edebiyat/ Sanat Festivali bu yıl 29 Eylül-1 Ekim günleri arasında gerçekleşecek. Direktörlüğünü Şair Tuğrul Keskin'in üstlendiği festivalin açılış galası, Smyrna Höyüğü'nde; sunumlar ve oturumlar, Tepekule Kongre Merkezi'nde yapılacak. Festival kapsamında birbirinden değerli sanatçılar, İzmirli sanatseverlerle buluşacak. Söyleşiler, şiir okumaları, belgesel gösterimleri ve tiyatro oyunlarıyla dolu festival kapsamında, Zülfü Livaneli'ye Homeros Roman/Müzik Onur Ödülü, Ataol Behramoğlu'na Homeros Şiir Onur Ödülü ve Valeriu Stancu'ya Konuk Yazar Onur Ödülü verilecek. Sunucu İlker Karagöz'e Homeros Değer Ödülü, Şair Ünal Ersözlü'ye ise Homeros Emek Ödülü takdim edilecek.

BAYRAKLI SANATA DOYACAK

"Homeros Kentinde" sloganıyla gerçekleşecek olan festival kapsamında tarihçi-yazar İlber Ortaylı ile sunucu ve yazar Metin Uca bir söyleşi gerçekleştirecek. Levent Üzümcü, Orhan Aydın ve Gülcan Altan'ın yer alacağı "Unutma Bizi" isimli tiyatro oyunu sahnelenirken; Nebil Özgentürk'ün Nazım Aramızda belgesel gösterimi de seyirciyle buluşacak. Yazar Nedim Gürsel, Oyuncular Altan Gördüm, Sevinç Erbulak, Tamer Levent, Ercan Kesal, Pelin Batu, Şairler Haydar Ergülen, Turgay Kantürk, Tuğrul Tanyol, Emel İrtem, Nilay Özer ve birbirinden değerli onlarca şair, ressam, müzisyen, roman yazarı ve oyuncu da söyleşiler ile festivalde yer alacak. Festival kapsamında 40 Resim 40 Homer sergisi de açılacak.

"KONSERLERDE BULUŞALIM"

Festival Gala Gecesi'nde Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım, Zeynep Halvaşi ve Barış İnce, "Edebi Şarkılar Konseri" verecek. 30 Eylül Cumartesi günü Onur Açıkhava Tiyatrosu'nda Geniş Merdiven, Mikail Aslan ve 1 Ekim Pazar günü Bayraklı Sahil'de Mertcan Titiz, Kardeş Türküler konserleri gerçekleşecek.

Programla ilgili detaylı bilgiye, 'www.homerosunkentibayrakli.com' ve Bayraklı Belediyesi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

KENT KİMLİĞİNE DEĞER KATACAK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İzmir'in kalbi Bayraklı'da kent kimliği adına önemli bir değer haline getirdiğimiz Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivalinin ikinci yılında yine Türkiye ve dünya edebiyatının, sanatının önemli isimlerini Bayraklımızda ağırlayacağız. Tarihimizle, doğamızla, turizm ve ticaret potansiyelimizle 3 gün boyunca şiir dinletileri, konserler, resim sergisi, tiyatro, belgesel gösterimi ve edebiyat söyleşilerini sanatseverlerle buluşturacağız. Herkesi bu sanat ve edebiyat şölenimize davet ediyoruz" dedi.