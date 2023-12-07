Üye Girişi
Haberler

Bayburt'ta Hüsamettin Elçi'nin filmi özel gösterimle izlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bayburt Üniversitesi'nde senarist ve yapımcı Hüsamettin Elçi'nin 'Birkaç Mısraymış Meğer' filminin özel gösterimi gerçekleştirildi. Elçi, filmi memleketinde izlemenin mutluluğunu dile getirdi.

Bayburt'ta, senarist ve yapımcı Hüsamettin Elçi'nin "Birkaç Mısraymış Meğer" filminin özel gösterimi gerçekleştirildi.

Vizyona 17 Kasım'da giren Seyit Taha Elçi ve Şermin Güven'in başrollerini paylaştığı filmin Bayburt Üniversitesi Baberti Kampüsü'ndeki sinema salonunda özel gösterimi yapıldı.

Hüsamettin Elçi, gösterimin ardından gazetecilere, filmi memleketinde hemşehrileriyle izlemenin ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi.

Adeta senaryoyu yeniden yazıp, filmi yeniden izlediğini aktaran Elçi, "Burası benim şehrim, benim insanlarım. Benim duygularıma, benim gözyaşlarıma bıraktığım şehir. Onun için üniversitemizin bu çalışmama, emeğime sahip çıkması, Sayın rektörümüzün kültürümüze böylesine değer vermesi beni öylesine etkiledi ki ona şükranlarımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Elçi, filmde diyaloğun olmadığına dikkati çekerek, "İstedim ki dil sussun gözler konuşsun. Gözleri konuşturmaya çalıştım. İstedim ki bu filmi izleyen her insan kendinden, hatırasından, hatta hayallerinden bir şeyler bulsun. Sanırım bir nebze olsun bunu başardığımı düşünüyorum." diye konuştu.

Filmi izleyen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Elçi'nin ruh dünyasını filme döktüğü duygu dolu bir senaryoyu izlemekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, filmin özel gösteriminin üniversitede yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Duyguları ifade etmek amacıyla yola çıkan eseri ilgiyle izlediğini ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde de gösterimde olan bu filmin hak ettiği değeri bulacağına inanıyorum. Özellikle günümüz hız çağına dönüşmüş durumda. Bu kadar hızlı yaşarken birtakım duyguları duraklayıp yeniden hatırlamakta fayda var. Bu film duraksadığımızda gönül telimize değecek mesajları bizlere iletiyor. Hüsamettin Elçi'ye bu eseri ortaya koyduğu için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Bayburt Üniversitesi Hüsamettin Elçi Bayburt Sanat Kültür Sinema Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İzmir su kesintisi listesi! TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen kimdir? Tiktok kapatılacak mı? Tiktok ne zaman kapatılacak? Tiktok yasaklandı mı? 7 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 7 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 7 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle! Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti? Beşiktaş'ta sakat futbolcular! Hangi futbolcular Fenerbahçe maçında oynayamayacak? Kendi Düşen Ağlamaz 23.bölüm CANLI İZLE! 7 Aralık Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle! Omar Colley Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Omar Colley'in sakatlık durumu!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title