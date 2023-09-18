Bayburt Belediyesi ve Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği İşbirliğiyle Bayburt'a Gelen Misafirler Ağırlandı

Bayburt Belediyesi ve Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen üç günlük organizasyonla Bayburt'a gelen Ankara'da yaşayan Bayburtlular, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından ağırlanarak memnuniyetlerini dile getirdi.

Bayburt Belediyesi ve Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle Ankara'da yaşayan ancak Bayburt'a hiç gelmemiş Bayburtlular üç günlük bir organizasyonla memleketlerine geldiler.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen misafirler baba ocakları Bayburt'ta bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek Başkan Pekmezci'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Pekmezci ise, Bayburt'a daha önce hiç gelmemiş Bayburtluları baba ocaklarında ağırlamaktan dolayı memnun olduğunu belirterek, Bayburt'un tarihi ve kültürel kimliği hakkında misafirlerine bilgi verdi. Pekmezci daha sonra günün anısına kafile başkanına plaket takdim etti.

Bayburt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bayburt tanıtım filminin izlenmesinin ardından misafirlerini Bamsı Beyrek Seyir Terasında ağırlayan Başkan Pekmezci, konuklara burada ikramda bulundu.

Bayburt'un eşsiz manzarasına karşı çaylarını yudumlama fırsatı bulan misafirler Başkan Pekmezci'ye teşekkür ettiler. - BAYBURT