Bayburt Belediye Başkanı İstanbul'da Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'ni ziyaret etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İstanbul'da bulunduğu çalışma ziyareti kapsamında Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan Pekmezci, dernek üyeleri ve Bayburtlular ile bir araya gelerek Bayburt'taki değişim ve projeler hakkında konuştu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci çalışma ziyareti için bulunduğu İstanbul'da Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şubesi'ni ziyaret ederek Başkan Hicabi Durmuş, yönetim kurulu üyeleri ve Bayburtlular ile bir araya geldi.

İstanbul'da Bayburtlularla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Pekmezci, "Çalışmak için baba ocağından ayrılarak İstanbul' a gelen ve çok sevdikleri Bayburt'tan ayrı düşen hemşehrilerimizle hasbihal etme fırsatı bulduk. Bizlerle sohbet etmek için buraya gelen ve bizleri sizlerle buluşturan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Şuna emin olunuz ki ayrıldığınız Bayburt ile şuan ki Bayburt arasında fark var. Yaptığımız projeler ve çalışmalar ile Bayburt büyük bir değişim yaşadı ve yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Hicabi Durmuş ise Başkan Pekmezci'ye göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ederek, "Ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerini İstanbul'da ve derneğimizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduk" dedi.

Konuşmaların ardından Bayburtlularla bir süre daha sohbet eden Başkan Pekmezci Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş'a plaket takdim etti.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Genel Başkan Hicabi Durmuş, Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk, Kadın Kolları Başkanı Zeynep Nergis, Yıldıztepe Muhtarı Bayram Kırmızı ile yönetim kurulu üyeleri, köy dernek başkanları ve Bayburtlular yer aldı. - BAYBURT