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Bayat Ekmeklerle Güvercinlere Destek: 70 Yaşındaki Osman Güler'in Hikayesi

Bayat Ekmeklerle Güvercinlere Destek: 70 Yaşındaki Osman Güler'in Hikayesi
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İzmir'de 70 yaşındaki Osman Güler, yürüyüş yaparken topladığı bayat ekmeklerle sokaklarda aç kalan güvercinleri besleyerek hem sağlıkla ilgili doktorunun tavsiyesine uyuyor hem de hayvanlara yardımcı oluyor.

İzmir'de, sokağa bırakılan bayat ekmekleri toplayan 70 yaşındaki Osman Güler, bu şekilde hem doktorunun tavsiye ettiği günlük yürüyüşünü tamamlıyor hem de yem bulmakta zorlanan güvercinlerin karnını doyuruyor.

Karabağlar ilçesinde yaşayan işçi emeklisi ve kronik şeker hastası Güler, doktorların tavsiyesi üzerine 1,5 yıl önce yürüyüşe başladı.

Genellikle mahalle aralarında yürüyen Güler'in dikkatini çöplerin yakınlarına bırakılan bayat ekmekler çekti ve bunu yem bulmakta zorlanan sokaklardaki güvercinler için değerlendirmeye karar verdi.

Günlük yürüyüşü esnasında sokak sokak dolaşıp çöplerin yanına bırakılan ekmekleri toplayan Osman Güler, daha sonra Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki evinin önüne gidiyor. Ekmekleri ufalayıp onlarca güvercini besleyip onlara su da veren Güler, evinin önündeki boş araziyi kuşların beslenme alanına dönüştürdü.

Osman Güler, AA muhabirine, şeker hastası olduğunu, kalp krizi geçirdiğini, doktorların da ilaç tedavisinden sonra yürüyüş tavsiye ettiğini anlattı.

Sağlık için her gün yürüyüş yapmaya başladığını belirten Güler, "Hem yürüyüşümü yapıyorum hem kuşlar için bayat ekmekler topluyorum. Yaklaşık 1 saat sürüyor. Daha sonra evimin yakınındaki araziye gelip kuşları besliyorum. Sonra yeniden ekmek toplamaya çıkıyorum. 2 torba bana yetiyor. İlk başladığımda daha az güvercin vardı ama sayıları gitgide arttı." diye konuştu.

Güler, her gün bu işi sıkılmadan severek yaptığını dile getirdi.

Güvercinlerin de kendini tanımaya başladığını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Tek başıma olduğumda omzumun üzerine konuyorlar ama yabancı gelince korkuyorlar. Aramızda çok özel bir bağ var, yakalayıp öpüyorum, hoşlarına da gidiyor. Sularını da getiriyorum. Bazen pirinç pilavı bulup getiriyorum, o daha çok hoşlarına gidiyor. Çok güzel bir duygu, gurur verici bir şey. Nasıl olsa öleceğim ama orada belki bizi gözetlerler, günahlarımız affedilir. Allah ömür verdikçe güvercinleri beslemeye devam edeceğim."

Kaynak: AA / Halil Fidan - Kültür Sanat

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