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Baskı sanatının öncü isimlerinden Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan vefat etti

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Türk özgün baskı sanatının öncü isimlerinden akademisyen, ressam ve sinema oyuncusu Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan bugün vefat etti. 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Tekcan, 'Sevmek Zamanı'ndaki Başar karakteriyle iz bıraktı.

Türk özgün baskı sanatının ve modern resminin öncü isimlerinden, akademisyen, ressam ve sinema oyuncusu Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, akademik ve sanatsal çalışmalarıyla iz bıraktı.

Trabzon'da 6 Ekim 1940'ta dünyaya gelen ve bugün vefat eden Tekcan, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nün ardından lisans ve sanatta yeterlilik eğitimini İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde tamamlayarak akademik birikimini sanatsal üretimiyle harmanladı.

Süleyman Saim Tekcan, 1965'te "Çiçekçi Kız", "Sevgim ve Gururum" ile "Sevgili Öğretmenim" filmlerinde rol aldı.

Sanatçı, özellikle Metin Erksan'ın kült yapıtı "Sevmek Zamanı" filmindeki "Başar" karakteriyle sinema tarihinde de iz bıraktı.

Akademi ve sanat çalışmalarına ağırlık verdi

Sinema deneyiminin ardından akademik ve sanatsal çalışmalarına ağırlık veren Tekcan, 1968'de İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak göreve başladı.

Almanya'da baskı resim üzerine araştırmalar yürüten usta sanatçı, 1975'ten itibaren Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdürdü.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı yapan Tekcan, Yeditepe ve Işık üniversitelerinin güzel sanatlar fakültelerinin kurucu dekanlıklarını üstlendi.

"Gelen film tekliflerini reddettim"

Anadolu Ajansı'nın (AA) duayen isimleri fotoğrafladığı "Türkiye'nin Çınarları" projesi kapsamında 19 Ocak 2023'te AA muhabirine röportaj veren Tekcan, sinemanın bütün sanatları içerisinde barındıran bir alan olduğunu vurgulayarak, "Sevmek Zamanı her karesi resim olan bir şölen. Bu filmde oynadıktan sonra birçok teklif aldım ama ya hayatımı sinemada geçirecektim ya da kendi eğitimini yaptığım dallardan birini seçecektim. Eğer iyi bir eğitimden geçmemiş olsaydım belki de sinemacı olurdum. Akademisyen olmayı kafama koymuştum ve gelen film tekliflerini reddettim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anadolu Güzel Sanat Liselerinin kurulmasına da öncülük eden sanatçı, sanata küçük yaşta başlanması gerektiğini ifade etmişti.

Sanatı bir atmosfer içerisinde öğrenilen bir süreç olarak tanımlayan Tekcan, "Sanat atmosferi içerisinde öğrendiğiniz şeyleri gelecekte kendinize yönelik bir boyuta taşıyamazsanız sanatçı olamıyor, icracı oluyorsunuz. Bana göre sanatçı, kendisi olabilen kişidir." ifadelerini kullanmıştı.

Sanatsal üretimi ülkesine bitmeyecek bir borç olarak gördüğünü vurgulayan usta sanatçı, "Bankada para biriktirerek zengin olunmuyor. Zenginlik kültürü aktarmakla olur. Bunun için ben hayatım boyunca hep bu borçla kafamı meşgul ettim. Sanatsal üretimi memleketime hiç bitmeyecek bir borç olarak görüyorum." değerlendirmesini paylaşmıştı.

Tekcan tekniğini geliştirdi

Baskı sanatının öncü ismi Tekcan'ın 1970'lerin sonunda geliştirdiği ve yaş boyaların kurumadan üst üste basılması esasına dayanan yöntemi, uluslararası literatüre "Tekcan Tekniği" olarak girdi.

İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi (IMOGA) ile özgün baskı sanatının geleceğe aktarılmasında uluslararası bir merkez oluşturan Tekcan, eserlerinde at figürlerini ve Anadolu motiflerini işledi.

Çok sayıda ödülün yanı sıra 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Tekcan, yarın ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Mahmut Şevket Paşa Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: AA
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