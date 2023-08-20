Başkentte Geleneksel 9. Kutludüğün Yayla Festivali

ANKARA - Ankara'da Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel 9. Kutludüğün Yayla Festivali, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Mamak Belediyesi tarafından Geleneksel 9. Kutludüğün Yayla Festivali Mamak'ta gerçekleştirildi. Belediye tarafından vatandaşlara gözleme, nohut pilav ve ayran ikram edildi. Festivalde, çocuklar için özel oyun alanları oluşturuldu. Festival, büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

"Her sene düzenlenir, bu ikinci katılışım"

Festivale katılan vatandaşlardan Sabri Elmadereli, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye teşekkür ederek, "Çok güzel bir şey. Her sene düzenlenir, bu ikinci katılışım. Bu sene çok güzel. Ayran, gözleme su aldım. Belediye başkanına çok teşekkür ederim, inşallah belediyeyi yine alacağız" dedi.

"Başkanımız için sıcak engel değil bize"

Vatandaşlardan Halise Seçkin, festivale yeni geldiklerini ve güzele benzediğini ifade ederek, "Mamak'tan geldik. Başkanımız için sıcak engel değil bize. Alanı gezmedik daha, gezmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

"Yemeğimizi yedik gözleme yedik, pilav yedik, çay içtik"

Festivale gelen vatandaşlardan İbrahim Aslan, festivalin güzel olduğunu belirterek, " Allah razı olsun yapanlardan. Festivalde eğlendik, yemeğimizi yedik gözleme yedik, pilav yedik, çay içtik. Bu sene duydum ve geldim" dedi.

"Oyunları da misafirleri de çok iyi"

Emine Çamlıtaş ise festivali çok iyi bulduğunu belirterek, "Oyunları da çok iyi. Misafirleri de çok iyi, çok beğendim, eğlenceli geçiyor. Geleneksel gözlemelerimizi aldık, ayranlarımızı aldık" ifadelerini kullandı.