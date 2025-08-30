Başkan Büyükkılıç, Konservatuvar Yaz Kursları Kapanış Konseri'ne Katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen 2025 Konservatuvar Yaz Kursları Kapanış Konseri ve Sertifika Töreni'ne katılarak gençlere destek mesajı verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "2025 Konservatuvar Yaz Kursları Kapanış Konseri ve Sertifika Töreni"ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törende konuşan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin merkezde ve taşrada yapmış olduğu çalışmalarla klasik belediyeciliğin ötesinde hizmetler verdiğini belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılını kutlayan Büyükkılıç, "Sevgili gençlerimizin donanımlı, özgüven içerisinde geleceğe ümitle bakan bir anlayışla yetişmesi için kültürel, sosyal ve sportif alanda çalışmalarla gönüllerde yer edip, gençlerimizi geliştirmeye özen gösteriyoruz. Biz sizleri seviyoruz, ekibimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Törene katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de Büyükkılıç'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kurslara katılan öğrencilere sertifikalarının verilmesinin ardından tören sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
