Bandırma'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Kaymakam Engin Aksakal, 6. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Levent Eğren, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Daşdemir ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtına Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği İlçe Başkanlığı adına çelenklerin sunuldu.

Muharip Gaziler Derneği Bandırma İlçe Başkanı Necip Şengöl, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yaptığı konuşmada, "Milletimiz, şehitlik ve gaziliği onur saymıştır. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Türk Mlleti tarafından kutsal emanet olarak korunacaktır." dedi.

Tören, Kore gazisi Arif Can ve öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından sona erdi.